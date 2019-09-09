Поставки российского угля в Украину выросли в три раза 16 9.09.2019, 12:57

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Фото с сайта investing.com

Киев ставит перед собой задачу сократить объемы импорта.

С начала 2019 года отставание российского экспорта угля в Украину по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн т.

Поставки российского угля в Украину, которые с июня идут только по специальным разрешениям, в июле выросли в три раза, до 400 тыс. т, по сравнению с предыдущим месяцем на фоне роста отгрузок крупных экспортеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В то же время, отгрузки в июле на 50% ниже, чем в 2018 году, а в целом с начала года отставание экспорта по сравнению с 2018 годом составляет 1 млн т.

«Аналитики говорят, что снижение поставок российского угля влияет на украинскую металлургию, которая сократила производство кокса и вследствие этого выплавку стали и чугуна», — пишет издание.

Основными российскими экспортерами в июле были Ресурс (101,3 тыс. т), шахтоуправление Садкинское (66 тыс. т), Распадская (49,82 тыс. т). Кузбассразрезуголь, являвшийся одним из крупнейших поставщиков до ввода новых правил экспорта, но приостановивший отгрузки в июне, направил первую партию объемом 36,3 тыс. т. Сибантрацит также отгрузил первую с июня партию объемом 10,5 тыс. т.

Собеседники издания среди угольных компаний РФ отказываются говорить о том, как работает механизм согласования заявок на поставки угля в Украину. «Причины политические, есть задача сократить объемы. Экономических причин искать не стоит», — заявил один из собеседников. В минэкономики РФ не комментируют вопросы украинского экспорта.