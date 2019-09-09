Политзаключенный Жемчужный провел 500 суток в ШИЗО в течение двух лет 1 9.09.2019, 13:02

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Михаил Жемчужный выразил благодарность независимым СМИ за поддержку.

Политзаключенный Михаил Жемчужный проведет ближайшие 2-3 месяца в штрафном изоляторе (ШИЗО). Об этом "Витебской весне" сообщил правозащитник Леонид Светик, получивший недавно письмо от политзаключенного.

"29 августа у политзаключенного Жемчужного закончился срок пребывания в помещении крытого типа (ПКТ), и скорее всего он проведет ближайшие 2-3 месяца в штрафном изоляторе", - сообщил правозащитник Леонид Светик, ссылаясь на очередное письмо, полученное от политзаключенного.

В письме Жемчужный рассказывает некоторые подробности об отбывании наказания в исправительной колонии (ИК) №9.

"19 августа я отметил 10-летний "юбилей" пребывания за колючей проволокой. Подвел итоги и ими доволен. Также подсчитал, что за два последних года своей отсидки провел 500 дней в штрафном изоляторе и совершил 65 нарушений режима!» - поделился своими "успехами" Михаил Жемчужный.

Жемчужного обследовали в медчасти

Политзаключенный выразил также благодарность независимым СМИ за поддержку и за освещение его пребывания в колонии. Пишет, что благодаря публикациям о проблемах с его здоровьем, его обследовали в медчасти, также приезжал с инспекцией прокурор Могилевской области - для проверки условий содержания политзаключенного.

"Все, что было написано в СМИ, имело подтверждение. Я писал объяснения по каждому факту нарушений и жду ответа", - резюмирует Жемчужный.

Благодарит также в письме витебского адвоката, которая посетила политзаключенного 20 августа. Она "...привезла нужные документы, и мы направили заявления по уголовным делам в Генеральную прокуратуру и в администрацию Лукашенко", - сообщает Жемчужный.

Кроме того, политзаключенный опротестовал в отдел собственной безопасности МВД и суда вынесенный администрацией колонии ряд взысканий. Также опротестовал в ДИН по Могилевской области факты уничтожения его пяти писем, не прошедших цензуру, а также одного письма, адресованного ему Белорусско-американской ассоциацией, уничтоженного за, якобы, содержание в нем "циничных высказываний".

Жемчужный пишет, что за время пребывания в ПКТ успел прочитать несколько классических книг. Это "Потоп" Генриха Сенкевича, "Петр I" Алексея Толстого, несколько книг об условиях жизни и способах выживания в ГУЛАГе.

Светик: Нужно, чтобы ДИН дал разрешение на свидание с политзаключенным

"Скорее всего, политзаключенный не может донести до белорусской общественности все факты бесчеловечного обращения с ним. Такой вывод можно сделать из неоднократных сообщений о том, что цензура уничтожает значительное количество его посланий из колонии.

Чтобы развеять все подозрения об условиях содержания и состоянии здоровья Михаила Жемчужного, было бы разумным со стороны ДИН МВД дать разрешение на короткую встречу политзаключенного с представителями правозащитного сообщества и (или) журналистами независимых СМИ", - видит единственно правильный выход из ситуации, которая сложилась вокруг политзаключенного, правозащитник Леонид Светик.