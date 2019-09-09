Парламент Великобритании во второй раз будет голосовать за досрочные выборы 9.09.2019, 13:15

Законопроект уже одобрен обеими палатами парламента и сегодня должен получить королевское одобрение.

Парламент Великобритании в понедельник во второй раз будет голосовать за проведение досрочных выборов по инициативе правительства. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Премьер-министр Борис Джонсон предложил провести досрочные выборы 15 октября после того, как депутаты приняли законопроект, требующий от него продления срока Brexit.

Этот законопроект уже одобрен обеими палатами парламента и сегодня должен получить королевское одобрение, чтобы стать законом.

Депутаты на прошлой неделе отклонили проведение выборов и, как ожидается, сегодня также проголосуют против инициативы Джонсона.

Законопроект предусматривает, что премьер-министру придется до 19 октября или утвердить соглашение в парламенте, или получить от депутатов согласие на выход без соглашения.

По истечении этого срока ему придется подать запрос на отсрочку выхода Великобритании до 31 января 2020 года.

Необычно то, что законопроект предусматривает формулировку письма, которое Джонсон должен будет написать президенту Европейского совета.

Если ЕС ответит, предложив другую дату, у премьер-министра будет два дня, чтобы принять это предложение. За это время депутаты - не правительство – будет иметь возможность отклонить эту дату.