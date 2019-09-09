Экс-президент брестского «Динамо» нашелся в Аргентине 5 9.09.2019, 13:36

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Диего Марадона будет тренировать клуб «Химнасия Ла-Плата».

Веселые приключения Диего Марадоны продолжаются: после брестского «Динамо» и мексиканского «Дорадос» аргентинец вернулся на родину и возглавил клуб «Химнасия Ла-Плата», идущий на последнем месте в чемпионате. Контракт – до конца сезона, пишет «Трибуна».

В Ла-Плате легенду встретили по-царски. На презентацию Марадоны на стадионе «Эль Боске» приглашали лишь официальных членов клуба, поэтому за последнюю неделю около 5 тысяч человек (в том числе из других стран – Италии, Новой Зеландии, Ямайки и так далее) подали заявки и стали членами «Химнасии». В итоге на стадион пришли 25 тысяч болельщиков.

Фанаты встречали чемпиона мира в футболках, масках и даже татуировках в его честь. А на газоне установили надувную майку с номером 10, надувного волка (символ клуба) и даже надувное лицо Марадоны.

К центру поля Диего привезли на гольф-каре – Марадона ушел из «Дорадос» из-за операций на плече и колене, поэтому ему сложно передвигаться. Он держал в руках мяч и очень быстро прослезился – видимо, из-за потрясающего приема болельщиков, которые зажгли пиротехнику, начали петь и громко скандировать «Оле, оле, оле, Диего, Диего».

Scenes in Argentina as Gimnasia fans welcome their new manager Diego Maradona inside El Bosque (via @TNTSportsLA) pic.twitter.com/wS9ab5vAjT — Planet Fútbol (@si_soccer) September 8, 2019

Марадона расчувствовался и произнес мотивирующую речь: «Я не пропущу ни одной тренировки. Тот, кто не будет тренироваться, не будет играть. Обещаю вам, что пока я здесь, эта команда будет примером для всех.

Мое колено немного расфигачено, но это не помешало мне, потому что люди звонили мне и спрашивали, действительно ли я возглавлю «Химнасию». Я не волшебник, но я люблю работать. Я люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом, как я делал всю свою жизнь».

В конце Марадона сделал фото с новыми подопечными, перед этим обратившись к фотографу: «Удостоверься, что это будет хороший снимок».

#MaradonaEnTNTSports | La primera foto de Diego Maradona con sus jugadores de Gimnasia y un mensaje de unión 👏 pic.twitter.com/MWsL4nrvFL — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) September 8, 2019

Первый матч под руководством Марадоны «Химнасия» проведет 15 сентября против «Расинга» из Авельянеды.