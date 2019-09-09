закрыть
9 сентября 2019, понедельник, 16:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Экс-президент брестского «Динамо» нашелся в Аргентине

5
  • 9.09.2019, 13:36
  • 1,089
Экс-президент брестского «Динамо» нашелся в Аргентине

Диего Марадона будет тренировать клуб «Химнасия Ла-Плата».

Веселые приключения Диего Марадоны продолжаются: после брестского «Динамо» и мексиканского «Дорадос» аргентинец вернулся на родину и возглавил клуб «Химнасия Ла-Плата», идущий на последнем месте в чемпионате. Контракт – до конца сезона, пишет «Трибуна».

В Ла-Плате легенду встретили по-царски. На презентацию Марадоны на стадионе «Эль Боске» приглашали лишь официальных членов клуба, поэтому за последнюю неделю около 5 тысяч человек (в том числе из других стран – Италии, Новой Зеландии, Ямайки и так далее) подали заявки и стали членами «Химнасии». В итоге на стадион пришли 25 тысяч болельщиков.

Фанаты встречали чемпиона мира в футболках, масках и даже татуировках в его честь. А на газоне установили надувную майку с номером 10, надувного волка (символ клуба) и даже надувное лицо Марадоны.

К центру поля Диего привезли на гольф-каре – Марадона ушел из «Дорадос» из-за операций на плече и колене, поэтому ему сложно передвигаться. Он держал в руках мяч и очень быстро прослезился – видимо, из-за потрясающего приема болельщиков, которые зажгли пиротехнику, начали петь и громко скандировать «Оле, оле, оле, Диего, Диего».

Марадона расчувствовался и произнес мотивирующую речь: «Я не пропущу ни одной тренировки. Тот, кто не будет тренироваться, не будет играть. Обещаю вам, что пока я здесь, эта команда будет примером для всех.

Мое колено немного расфигачено, но это не помешало мне, потому что люди звонили мне и спрашивали, действительно ли я возглавлю «Химнасию». Я не волшебник, но я люблю работать. Я люблю зарабатывать на жизнь тяжелым трудом, как я делал всю свою жизнь».

В конце Марадона сделал фото с новыми подопечными, перед этим обратившись к фотографу: «Удостоверься, что это будет хороший снимок».

Первый матч под руководством Марадоны «Химнасия» проведет 15 сентября против «Расинга» из Авельянеды.


популярное за неделю

Мнение

Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип
Пролог к люстрации
Пролог к люстрации Галина Сидорова
«Даяры» дзвюх сістэм
«Даяры» дзвюх сістэм Сяргей Законнікаў
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс Валерий Карбалевич