Cтало известно, когда Владимир Зеленский посетит США

Cтало известно, когда Владимир Зеленский посетит США2
- 9.09.2019, 13:53
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Президент Украины примет участие в Генассамблее ООН.
Президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября.
Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
«Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США», — сказал он журналистам в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».
Пристайко добавил, что Зеленский примет участие в Генассамблее ООН.
По его словам, в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом США Дональдом Трампом.