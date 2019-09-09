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Cтало известно, когда Владимир Зеленский посетит США

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  • 9.09.2019, 13:53
  • 1,198
Cтало известно, когда Владимир Зеленский посетит США
Владимир Зеленский

Президент Украины примет участие в Генассамблее ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский посетит США 23 сентября.

Об этом сообщил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Вы знаете, что 23 сентября мы едем в США», — сказал он журналистам в Киеве, пишет «Интерфакс-Украина».

Пристайко добавил, что Зеленский примет участие в Генассамблее ООН.

По его словам, в ближайшее время будет озвучена дата визита Зеленского в Вашингтон, где пройдёт его встреча с президентом США Дональдом Трампом.


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