Брестчане – о праздновании 1000-летия: Просчеты были на каждом шагу 6 Влад Сосновский, «Салідарнасць»

9.09.2019, 13:57

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Фото: versana.by

Послевкусие на тему, как Брест отпраздновал Миллениум.

Тысячелетие Бреста наделало много шума. Что получил город и его жители в результате масштабного празднования Миллениума? Новые развязки? Да. Благоустроенные улицы и скверы? Частично.

Возможно, городские власти примерно так и представляли себе освоение 150 млн долларов. Но наверняка многие жители видели подготовку к празднованию несколько иначе. Как и сам праздник.

От главного шоу – историко-музыкальной композиции «Миллениум» – явно ждали чего-то большего. При его упоминании на горизонте маячили вау-эффекты. «Замышляется нечто грандиозное и неповторимое, чего не было доселе в Беларуси», – таков был посыл горисполкома и отдела культуры, анонсировавших кульминацию будущего праздника еще год назад.

Казалось, времени вполне достаточно. Но, судя по отзывам и личному наблюдению, не сложилось. Интрига обернулась разочарованием.

Программа праздника возле гребного канала получилась откровенно банальной, очень даже бюджетной (по неофициальной информации, обошлась около 15 тысяч рублей). Без особого креатива.

Какую роль играл импровизированный бассейн с фонтанами перед сценой? Если организаторы хотели передать историю Бреста, то вышло максимум на 5-6 по 10-бальной шкале. Четкой сюжетной линии не просматривалось. Да и сама история в интерпретации авторов сценария выглядела обезличенной. По их логике выходит, что кроме Ягайло и Афанасия Брестского других известных персонажей в Берестье X-XIX веков не было вовсе. Но мы-то знаем, что это далеко не так.

Впрочем, истории была посвящена лишь первая часть композиции. Затем публике предложили поп-концерт с Тео и Инной Афанасьевой в главных ролях. Финальным аккордом этого шоу стал фейерверк, ничем особо не отличающийся от предыдущих.

Говорить о том, что брестчане и гости города-юбиляра увидели нечто яркое, запоминающееся, увы, не приходится. Концерт же на главной площади днем ранее был и вовсе из серии «Эх, прокачу на машине времени» – примерно в 1985-й. А ведь талантливых постановщиков и исполнителей в нашей стране, да и самом Бресте, хватает. Причем, насколько мне известно, многие из них предлагали свои услуги бесплатно.

И по поводу самой организации. Непонятно, с чем было связано решение проводить главное представление праздника на гребном канале. Изначально речь шла о том, чтобы часть представления развернулась на воде, и сама сцена словно вырастала из воды, как намытый остров. Но все настолько упростили, что даже искусственный бассейн почти никак не был задействован.

Немногочисленные «сидячие» зрители из числа избранных видели перед собой не сцену, а спины впереди сидящих. Благо, трансляция шла на больших экранах. Так не лучше ли проводить подобные мероприятия на стадионе, где только сидящих мест «лесенкой» 10 500, и их количество при желании можно увеличить?

«Этот концерт просто очень большое разочарование. Это не только мое мнение, но и мнение тех людей, которые были рядом. Народ стоял с кислыми лицами – только под «J-Морс» оживились. Просчеты были видны на каждом шагу. Чиновники явно не ожидали такого количество людей. Звук, возможно, был поставлен только по центру – сбоку слышались только отраженные басы. Двух дополнительных экранов было явно мало. Просто позор». Подобных комментариев в сети множество. И это еще довольно мягкая оценка. Впрочем, были и те, кому все понравилось.

Год 1001-ый Брест начинает с размышлений о том, каким ему быть. Что строить и отчего отказаться. Как улучшить то, что создавалось предыдущими поколениями земляков, и что новое привнести. Разменяв вторую тысячу, город с древней историей отнюдь не выглядит старым, заскорузлым. Талантов и креатива в нем хватает.

Надо только дать им раскрыться в полной мере. В этом, как мне кажется, заключается главная задача власти и общественности. Вот только способна ли власть слышать голоса, поющие не в унисон?

Влад Сосновский, «Салідарнасць»