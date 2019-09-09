Археологи обнаружили древний «смартфон» возрастом 2100 лет 5 9.09.2019, 14:29

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Необычный предмет принадлежал женщине, жившей в эпоху китайской династии Сюнну.

Во время проведения раскопок на территории Республики Тыва, в одном из захоронений археологи обнаружили некий предмет прямоугольной формы, напоминающий современный смартфон. Предположительный возраст находки, по мнению ученых, около 2100 лет, пишет lenta.ua.

Еще в 2016 году при проведении археологических раскопок древнего захоронения, названного учеными «Русская Атлантида» из-за практически постоянного нахождения объекта под водой, специалисты в одной из могил обнаружили предмет, внешне схожий со смартфоном.

Останки рядом с «девайсом» принадлежали похороненной в эпоху Сюнну женщине, а предмет после детального изучения археологами, оказался искусно изготовленной пряжкой ремня.

Размер находки составляет 18 x 9 см. Поверхность пряжки инкрустирована драгоценными камнями и перламутром, а остальные части пояса украшены монетами ушу, которые в Китае начали чеканить более 2100 лет назад. Именно эти монеты и позволили наиболее точно установить возраст могилы, останков и найденных в ней предметов.