Какие товары и почему запрещают в Беларуси 1 9.09.2019, 14:43

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Продукты, которые запрещает Госстандарт, в основном попадают к нам из России.

В первом полугодии Госстандарт запретил к ввозу и обращению на территории Беларуси 541 наименование опасной продукции, сообщают в ведомстве. При этом в августе было выдано еще 62 предписания о запрете, а за первые дни сентября — еще 4. Tut.by посмотрел, какая продукция и откуда оказывается в этом реестре чаще всего.

Госстандарт рассказывает, что надзор за соблюдением требований технических регламентов и стандартов составляет около 90% от общего количества надзорных мероприятий. При этом в первом полугодии областные инспекции Госстандарта запретили к ввозу и обращению на территории Беларуси 541 наименование опасной продукции. При этом за весь прошлый год их было значительно меньше — 368.

В Госстандарте отмечают, что похожая ситуация складывается и с документами об оценке соответствия, которыми сопровождалась опасная продукция. В первом полугодии было отменено действие 412 сертификатов и деклараций о несоответствии. Это в два раза больше, чем за весь прошлый год.

Чаще всего среди запрещенных товаров встречаются продукты, техника, одежда, товары для детей. Производители — в основном Россия и Китай, хотя встречаются еще, например, Турция, Узбекистан, Украина. Есть продукция немецких, австрийских, польских, американских компаний, но произведена она тоже в Китае.

«Слабительные» леденцы и молотый перец с кишечной палочкой

Продукты, которые запрещает Госстандарт, в основном попадают к нам из России. Самый свежий продовольственный запрет — карамель на палочке ЛЮМИК «Ушастик» производства китайской компании Guangdong Chuanghui Foodstuffs. Поводом для запрета стало несоответствие техрегламенту «О безопасности пищевой продукции». А именно — наличие подсластителей, применение которых ограничено техрегламентом и не допускается для продукции с добавлением сахара и высокой энергетической ценностью. Кроме того, на упаковке нет предупреждения о содержании подсластителей, которые при чрезмерном употреблении оказывают слабительное действие.

Чаще всего нарушения находят в сладостях. Так, в конце июля под запретом оказались сразу несколько разновидностей печенья — «Сладкие палочки» с джемом клубника от ООО «Сладкий дождь и компания» (Россия), «Фигурная тарталетка» с клубничным джемом от ООО «КОНТЕК» (Россия), пряники сырцовые «Имбирные с повидлом» от ИП Сажина Любовь Павловна (Россия), пастила «С мармеладом» от ООО «Славконд» (Россия). Под запретом они оказались из-за наличия в их составах различных недопустимых пищевых добавок, отсутствия маркировок о наличии определенных добавок, а также несоответствия фактического состава заявленному.

Но санкции налагают не только на сладости. Например, в конце августа Госстандарт выдал предписание о запрете черного молотого перца с маркировкой «Карта вкуса» производства ООО «Вега-ТУ» (Россия). Оказалось, что в приправе в 3 раза превышено количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ), а допустимый уровень содержания плесени — в 4,6 раза. Кроме того, в перце содержались бактерии группы кишечных палочек (колиформы), которых там быть не должно.

Полиэфир вместо хлопка, открытая пятка в детской обуви

Одежда и обувь, попадающая в черные списки, тоже в основном произведена в России и Китае. Есть и взрослые, и детские модели, причем самые разные — от нижнего белья до платьев и кепок.

Например, недавно в реестре оказались детские туфли ясельного возраста марки «Чиполлино» артикул 6015−7 от китайского производителя TAIZHOU NINCOS TRADE (причина — наличие недопустимой открытой пяточной части в обуви для детей до 3 лет), женское платье торговой марки LASKITA артикул C492 от российского ООО «ГИЗА» (производитель указал, что в его состав входят 50% полиэстера, 30% хлопка, 15% вискозы и 5% лайкры, в то время как по факту оказалось 94,7% полиэфира и 5,3% лайкры), платье для девочки BONITO kids артикул BK 638 DJ (производитель указал, что оно на 100% состоит из хлопка, а фактически — на 63,7% из хлопка и на 36,3% из полиэфира). В основном одежду запрещают как раз из-за несоответствия реального состава заявленному.

Недостаточная защищенность от воздействия тока и электромагнитные помехи

Среди техники в черном списке иногда оказываются и достаточно известные бренды в первую очередь китайского производства. В конце августа в реестр запрещенной продукции попал тостер для бутербродов SCARLETT, модель SC-TM11036 (производитель — «Хоум Электроникс Лимитед» из Китая). Эксперты Госстандарта пришли к выводу, что в этом приборе не обеспечивается необходимый уровень защиты от прямого или косвенного воздействия электрического тока. По той же причине под запрет попал и трехдиапазонный радиоприемник Ritmix, модель RPR-202 Black (производитель — «Голдэн Профит Электрикал Манюфэктори» из Китая).

Чаще всего в реестр попадают светодиодные лампы, осветительные приборы, удлинители, переходники, блоки питания, сетевые адаптеры. В основном как раз из-за недостаточного уровня защиты от воздействия тока. А запрещенные светодиодные лампочки часто превышают норму по электромагнитным помехам.

Опасные дротики и книги с неправильными пробелами

Детские игрушки чаще всего попадают под запрет либо из-за химического состава, либо из-за превышения уровня шума. В первую категория попало, например, тесто для лепки «Пластишка», товарный знак LORI, артикул Тдл-003 (произведено российским ООО «7-Я»). Оказалось, что в нем уровень миграции формальдегида в водную среду при норме не более 0,1 мг/дм3 составил целых 3,2 мг/дм3. Слишком шумной игрушкой оказалась «Улитка развивающая со звуком» с маркировкой PLAYSMART артикул А236-Н05015 (произведено китайским Shantou City Daxiang Plastic Toy Products). Эквивалентный уровень звука составил 67−69 дБА при норме не более 65 дБА для детей от 3 до 6 лет.

Но бывают и другие поводы для запретов. Так, игра «Дартс» с дротиками D22341 (изготовитель — Shantou City Daxiang Plastic Toy Products из Китая) попала в список из-за острых металлических наконечников дротиков, которые могут травмировать детей.

К слову, из самых свежих запретов в реестре — три детские книги: Катя Матюшкина «Кот да Винчи. Улыбка Анаконды» (выпущена российским издательством АСТ), Корней Чуковский «Для детей» из серии «Любимые сказки малышам» (выпущена российским издательством «Проф-Пресс») и «Лучшие народные сказки» из серии «Лучшие сказки» (выпущена украинским издательством «Махаон»). Все эти книги не соответствуют техрегламенту «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков», причем по одному и тому же пункту — пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста должен быть равен кеглю шрифта. В этих книгах он меньше.