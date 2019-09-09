«Баста»: Почему могилевчане восстали против завода «Омск Карбон» 9.09.2019, 15:27

На что белорусские власти готовы ради наживы.

«Друзья, в этом ролике мы подробно расскажем Вам, почему могилевчане борются против открытия завода «Омск Карбон» оказался в центре внимания. Покажем свидетелей и пострадавших от выбросов пробного запуска без фильтров и многое многое другое, о чем Вам было бы полезно узнать», - пишет телеграмм-канал «Баста».

«Смотрите, показывайте друзьям и знакомым, каждый заслуживает того, чтобы знать о том, как белорусские власти травят нас ради собственной наживы».