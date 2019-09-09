Зинаида Михнюк: Нельзя обвинять людей в том, что они не работают 1 9.09.2019, 15:50

Зинаида Михнюк

Фото: spring96.org

Ситуация в белорусских регионов становится все хуже.

Зинаида Михнюк не только исполняющая обязанности председателя, но и остается представителем РЭП по Брестской области, а кроме того продолжает активную деятельность как одна из лидеров женской сети. Своим видением ситуации в области и профсоюзе активистка поделилась в интервью профсоюзному бюллетеню «Рабочая солидарность», пишет praca-by.info.

- Регион большой, наверное, в нем есть как свои достижения, так и сложности, проблемы. Как сейчас обстоят дела в Брестском регионе?

— Для жителей нашего региона на первое место сейчас выходит проблема с работой. Это не только уровень зарплат, но отсутствие рабочих мест. С этими проблемами люди приходят и к нам в профсоюз. Хочу сказать нашему правительству: нельзя обвинять людей в том, что они не работают, создавайте возможности, чтобы они могли найти эту работу. А если кто-то нашел возможность зарабатывать сам — надо радоваться, что он не просит у этой власти ничего, кроме того, чтобы ему дали возможность работать. В Минске рабочих мест больше, зарплаты выше, а в регионах все хуже и хуже.

К сожалению, решить эти проблемы мы сами не в силах. Но людям помогаем. У нас хорошо работает юридическая служба. Вот, например, недавно пришла семья строителей — они строили школы, а им не заплатили за работу. Они вступили в профсоюз РЭП, и наш юрист Владимир Малей добился того, чтобы наниматель пошёл на мировое соглашение с обещанием выплатить все, что был должен. Эти люди рассказали другим, и к нам в профсоюз пришли еще три человека. Одна из проблем нашего региона — это плохие транспортные коммуникации. Например, из Барановичей, из Микашевич проще разве доехать до Минска, чем до Бреста.

- Какой вы видите перспективу на будущее, может ли государство надеяться на то, что профсоюз РЭП сдаст свои позиции?

— Я оптимистично смотрю на ситуацию. Трудности, безусловно, есть, но, по моему мнению — именно мы, РЭП, как раз то, чем должны быть настоящие профсоюзы. Люди видят, что у нас на первом месте человек труда: каждого мы выслушаем и поможем, чем можем.

Полагаю, что если бы люди имели возможность выбирать без давления, они бы вышли из профсоюзов прогосударственной Федерации. Более активные, наверное, вступили бы в независимые профсоюзы, а другие остались бы вообще без профсоюза, поскольку это лучше, чем в Федерации. Мы сейчас подходим к седьмому Съезду своего профсоюза, который состоится в 2020 году. Я надеюсь, что будет определенный подъем. Перед Съездом должны пройти собрания по избранию делегатов, дискуссии. Уверена, что предстоящий Съезд профсоюза мы встретим достойно.