В Минском районе маршрутка влетела в стоящий МАЗ 9.09.2019, 16:11

Два человека погибли, четыре пострадали.

Два человека погибли, еще четыре получили травмы в аварии, которая произошла 9 сентября, около 14.40, в Минском районе. Об этом tut.by сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen (маршрутное такси Могилев — Сморгонь) на 85-м километре трассы М14 совершил наезд на стоящий на обочине по причине поломки МАЗ.

Кроме водителя, в микроавтобусе ехали пятеро пассажиров. В результате ДТП два человека погибли на месте, водитель и еще трое пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу. Водитель фуры не пострадал.