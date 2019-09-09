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В Минском районе маршрутка влетела в стоящий МАЗ

  • 9.09.2019, 16:11
В Минском районе маршрутка влетела в стоящий МАЗ

Два человека погибли, четыре пострадали.

Два человека погибли, еще четыре получили травмы в аварии, которая произошла 9 сентября, около 14.40, в Минском районе. Об этом tut.by сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса Volkswagen (маршрутное такси Могилев — Сморгонь) на 85-м километре трассы М14 совершил наезд на стоящий на обочине по причине поломки МАЗ.

Кроме водителя, в микроавтобусе ехали пятеро пассажиров. В результате ДТП два человека погибли на месте, водитель и еще трое пассажиров получили ранения и были доставлены в больницу. Водитель фуры не пострадал.


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