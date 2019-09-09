Мировые СМИ - об обмене пленными между Киевом и Москвой 3 9.09.2019, 16:26

Фото: Reuters

Как о возвращении домой украинских моряков и политзаключенных писала мировая пресса.

Большой обмен узниками между Россией и Украиной, состоявшийся 7 сентября, не прошел незамеченным для мирового сообщества, пишет «Новое время».

С осторожным оптимизмом его прокомментировали многие мировые лидеры, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, президент Европейского совета Дональд Туск, официальний представитель НАТО Оана Лунгеску.

О возвращении домой украинских моряков и политзаключенных пишет и мировая пресса. Многие западные издания подчеркивают разницу в том, как встречали «своих» Киев и Москва, а также анализируют возможные последствия обмена. В то же время пресса Нидерландов сосредоточилась на цене обмена — фигуре Владимира Цемаха, свидетеля и возможного подозреваемого в деле о гибели рейса MH17, большинство пассажиров которого были голландцами.

НВ собрало фрагменты самых важных публикаций, вышедших в мировых СМИ после обмена заключенными 35×35.

Der Spiegel (Германия)

Президент Владимир Зеленский лично поприветствовал 35 человек в киевском аэропорту Борисполь: под радостные возгласы родственников он пожал руку одному за другим, когда они выходили из самолета, прибывшего из Москвы.

Он обнял своих соотечественников, которые еще несколько часов назад находились под стражей в России. […]

В субботу, 7 сентября, все крупные украинские СМИ вели прямые трансляции [обмена пленными]. Они наблюдали, как приземлялись два самолета с заключенными из Москвы и Киева и в своих эфирах называли обмен «историческим».

Москва показала другую картинку. В то время как возвращение соотечественников в Киеве по-настоящему праздновали, госкомпания Россия 24 лишь позже показала, как в аэропорту Внуково освобожденные Украиной заключенные выносят свои сумки из самолета.

Их встречали лишь журналисты государственных СМИ. Представитель Кремля Дмитрий Песков позже выразил радость в связи с возвращением «граждан России» домой. Он не назвал их имен. В аэропорту журналисты взяли интервью лишь у Кирилла Вышинского, главы украинского офиса государственного российского информагентства РИА-Новости. […]

Реакция на крупнейший за последние два года обмен пленными между Украиной и Россией вряд ли могла бы отличаться еще больше. Все, что происходило в Киеве, показало, как важен для Зеленского этот день. Это его первый крупный внешнеполитический успех за более чем сто дней на посту. Когда он был избран в апреле, то пообещал освободить заключенных, особенно две дюжины моряков. […]

Президент Украины заплатил высокую цену за то, что смог привезти домой хотя бы 35 человек. Он не только помиловал 12 российских заключенных, но и отправил в Россию Владимира Цемаха. […]

Теперь выдачи Цемаха из России вряд ли удастся добиться. Москва пытается торпедировать расследование [катастрофы рейса MH17], выдвигая все новые и новые версии. Она может распространить и новую гипотезу о роли Цемаха к судебному процессу [в Нидерландах], который должен начаться в марте 2020 года.

Можно резюмировать, что Зеленский поставил судьбу [украинских] заключенных и их родственников выше роли этого свидетеля. Это решение сердца — если хотите, — за что он сейчас подвергается критике со стороны Нидерландов, родственников погибших, а также представителей патриотически настроенных украинских кругов. Однако семьи моряков, Сенцова, Сущенко и всех остальных благодарны Зеленскому за это решение.

The New York Times (США)

После пяти лет разрушительного конфликта, разжигаемого Россией на востоке Украины, 7 сентября два ставших чужим друг другу соседа совершили долгожданный обмен десятками узников, который новый президент Украины приветствовал как «первый шаг к прекращению войны». […]

Однако на данный момент мало признаков того, что Путин, который выстраивает все более авторитарный режим, апеллируя к российскому национализму, готов прекратить поддержку пророссийских боевиков-сепаратистов, которых Украина считает «террористами». Он также решительно исключил любую возможность возвращения Украине Крыма — Черноморского полуострова, захваченного Москвой в 2014 году. […]

Тем не менее, согласившись на обмен, Путин, похоже, стремится продемонстрировать некую готовность пойти на уступки в надежде смять решимость Запада. США и Евросоюз ввели антироссийские санкции в 2014 года, чтобы оказать давление на Москву и принудить ее свернуть свое военное вмешательство в Украине.

По словам Владимира Фесенко, эксперта киевского исследовательского центра Пента, российский лидер хотел продемонстрировать некоторую гибкость в рамках «нового этапа большой игры Путина с Западом».

Однако, добавил Фесенко, это может оказаться и «просто тактическим ходом, чтобы настроить Зеленского на более тесную кооперацию» и заставить его все же рассмотреть те требования Москвы, которые Киев ранее считал неприемлемыми. Среди этих требований — проведение прямых переговоров Украины с сепаратистами и предоставление автономии тем восточным регионам, которые они сейчас контролируют. […]

Приветствуя в Киеве самолет с освобожденными Россией украинскими пленниками, Зеленский выразил надежду на то, что теперь удастся оживить мертворожденное соглашение о перемирии, заключенное в Минске в 2015 году. […]

Путин, который в эти дни был на инвестиционном форуме на Дальнем Востоке РФ, не приехал в московский аэропорт Внуково, чтобы приветствовать освобожденных Украиной заключенных. 5 сентября он заявил, что обмен станет «хорошим шагом к нормализации» отношений между Москвой и Киевом.

Добиться этого каким-либо путем и убедить Запад отменить санкции, не отказываясь от стремления России удержать Украину в своей орбите влияния — эта задача становится все более важной для Кремля. Популярность Путина снижается из-за медленного экономического роста, что частично обусловлено санкциями, и нескольких недель протестов из-за предполагаемой фальсификации выборов в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Зеленский, который все еще на коне после избрания президентом и триумфа своих сторонников на парламентских выборах, также хочет улучшить отношения с Россией. Обмен пленными стал первым дипломатическим «переворотом» его президентства и первым важным предвыборным обещанием, воплотившимся в жизнь.

Но, в отличие от Путина — авторитарного лидера, которому не приходится сталкиваться с серьезной оппозицией внутри страны, Зеленскому противостоит решительное гражданское общество, и он должен остерегаться обвинений в капитуляции перед Россией.

The Guardian (Великобритания)

Утром в субботу, 7 сентября, президент Украины Владимир Зеленский был на взлетной полосе киевского аэропорта Борисполь, чтобы приветствовать заключенных, освобожденных Россией. Можно было видеть эмоциональные сцены воссоединения семей прямо на взлетно-посадочной полосе. […] Обмен пленными — крупный домашний триумф Зеленского. […]

Путин не стал встречать освобожденных Украиной заключенных, решив провести день на соревнованиях по художественной гимнастике в Москве.

Обмен состоялся в преддверии давно ожидаемого саммита между Германией, Францией, Россией и Украиной для обсуждения конфликта на востоке Украины. Канцлер Германии Ангела Меркель оценила обмен узниками как «знак надежды».

Разногласия, однако, вызвало решение Украины передать Москве военачальника сепаратистов, который, как считается, был причастен к обстрелу лайнера Малазийских авиалиний MH17 в июле 2014 года. […]

Ожидается, что Нидерланды передадут в Россию официальный запрос на выдачу Владимира Цемаха. Хотя российский закон запрещает выдавать своих граждан, он не распространяется на неграждан.

«На данный момент Россия укрывает подозреваемого в убийстве 298 мирных жителей», — написал в Твиттере Христо Грозев, сотрудник веб-сайта журналистских расследований Bellingcat, который отследил перемещения ракеты Бук из России в Украину.

Trouw (Нидерланды)

Для Украины возвращение домой моряков, а также других заключенных имеет огромное значение. В течение многих лет плакаты Свободу Сенцову висели по всей стране, от Киевского национального университета до военных позиций на востоке страны. 43-летний режиссер Олег Сенцов, выступивший против аннексии Крыма Россией в 2014 году, объявил голодовку на 145 дней во время тюремного заключения, чтобы добиться именного этого: освободить из России украинских политзаключенных.

Другие освобожденные активисты, такие как Владимир Балух, Николай Карпюк и Павел Гриб, также стали громкими именами в Украине: истории их жизней и политической борьбы не сходили с телеэкранов в течение многих лет. […]

Обмен узниками имеет горький привкус не только для Нидерландов и родственников жертв MH17, но для самой Украины. К примеру, в мае Международный трибунал по морскому праву постановил, что Россия удерживает 24 украинских моряков вопреки международным нормам права. И все же их пришлось выторговывать на террористов и преступников, с украинской точки зрения.

Кроме того, десятки украинцев остаются в российских тюрьмах и в районах, контролируемых боевиками, которых спонсирует Россия. И у Киева больше нет Цемаха, которым можно было бы торговать.

Тем не менее, Зеленский, похоже, добился этой сделкой максимально возможного. С начала войны в апреле 2014 года погибли более 13 тыс. украинцев, в том числе тысячи мирных жителей. Тот факт, что он собрал почти три четверти голосов с обещаниями принести мир, означает, что украинцы более чем устали от войны. Более того, обмен пленными не состоялся бы без освобождения Цемаха, заявил глава Службы безопасности Украины.

Разумеется, теперь вопрос состоит в том, в какой степени международная поддержка Украины — жизненно важная для нее — пострадает из-за освобождения Цемаха. Зеленский надеется, что обмен приведет к новым переговорам об урегулировании конфликта. Судя по словам Путина, который сказал на прошлой неделе, что стремится «нормализовать отношения», теперь эти шансы стали выше.

De Telegraaf (Нидерланды)

Обмену заключенными Нидерланды вовсе не рады, поскольку один из тех, кто отправился из Украины в Россию — Владимир Цемах, подозреваемый по делу MH17. Однако государственная прокуратура Нидерландов смогла услышать его показания «снова», заявил премьер-министр Стеф Блок. Для этого Украина даже отложила передачу подозреваемого в деле MH17 — после давления со стороны Нидерландов.

Однако Нидерланды предпочли бы, чтобы Цемах вообще не был выдан. Наша страна опасается, что, находясь в России, подозреваемый больше никогда не сможет быть вновь привлечен к ответственности. По словам Блока, правительство тщетно и «на высшем уровне» пыталось убедило Украину в том, что Цемах не должен участвовать в широком обмене пленными.

Хотя это, вероятно, было невозможно. Сообщалось, что Россия хотела заполучить Цемаха в свои руки. «Если бы Цемаха не был в списке, переговоры немедленно бы прекратились», — заявил украинской прессе глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.

NU.nl (Нидерланды)

Фонд MH17 Flying Disaster [объединяющий родственников жертв авиакатастрофы] обвиняет Россию в явном противодействии и препятствии [следствию] - путем вовлечения Цемаха в обмен пленными между Украиной и Россией.

«Если я вижу, что Цемах не является россиянином и, тем не менее, участвует в обмене заключенными, то давление на Украину должно было быть огромным, — говорит Пит Плуг, глава организации родственников погибших. — Россия препятствует расследованию Объединенной следственной группы (JIT) и противодействует ему, не допуская подозреваемого к уголовному расследованию и разбирательству в суде».

По словам Плуга, Россия также игнорирует резолюцию СБ ООН 2.166: «Эта резолюция обязывает россиян сотрудничать с расследованием».

Он удивлен, что Цемах, бывший военный командир пророссийских сепаратистов в Украине, теперь передан России, хотя не является ее гражданином. «В этом нет ничего хорошего и это плохая новость для родственников, что подозреваемый больше не доступен».

По словам Плога, он не знает о результатах допроса Цемаха перед его передачей в Россию: «Я не могу судить об этом».

Хотя и критикуя роль России, Плог говорит, что все же может в какой-то степени принять позицию Украины. «Украина в сложном положении. К тому же, этой стране нужно было решать вопрос почти трех десятков невинных моряков, которые хотят вернуться домой».