Синоптики: На неделе будет тепло 1 9.09.2019, 16:26

Такое бывает раз в 10−15 лет.

Сентябрь продолжает радовать летней погодой. По температурному режиму среднесуточные температуры на 2−4 градуса превышают климатическую норму и больше соответствуют середине августа. Так тепло в первой декаде сентября в Беларуси бывает один раз в 10−15 лет. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

Теплые воздушные массы останутся хозяином погодных условий, а фон атмосферного давления по-прежнему будет повышенным. Смещающиеся через Беларусь малоактивные фронтальные разделы будут в основном выражены в облачности и принесут мало дождей. По юго-востоку Беларуси сохранится высокая пожароопасность.

Во вторник, 10 сентября, — переменная облачность. Ночью местами по Брестской и Гродненской областям, а днем в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, кое-где, возможно, с грозами. Ветер юго-восточный, южный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью — +10…16 °С, максимальная днем — +21…27 °С.

11 сентября, в среду, преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по северу Беларуси кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-восточный, южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью — +7…14 °С, максимальная днем — +20…26 °С, по юго-востоку — до +28 °С.

12 сентября, в четверг, преимущественно без осадков, только местами по северо-западной половине страны кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер южной четверти умеренный, днем в северо-западных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью — +7…14 °С, максимальная днем — от +20 °С по северо-западу до +28 °С по юго-востоку Беларуси.

13 сентября, в пятницу, ночью преимущественно без осадков, утром и днем в отдельных районах Беларуси кратковременные дожди. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью — +7…14 °С, максимальная днем — +18…25 °С, по юго-востоку — до +27 °С.

В предстоящие выходные ситуация в атмосфере изменится. Активизируется циклоническая деятельность в Северной Атлантике. В холодном воздухе образуется циклон, и его атмосферный фронт, смещаясь через нашу страну, станет оттеснять теплый воздух за пределы Беларуси. Начнется похолодание.

В субботу, 14 сентября, температура воздуха минимальная ночью — +6…12 °С, местами до +14 °С, максимальная днем — +13…18, по юго-востоку — около 20 °C. Местами по стране ожидаются кратковременные дожди. Ветер западный ночью умеренный, днем порывистый.

15 сентября, в воскресенье, ночью по северо-западу, днем на большей части территории страны кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью — +4…9 °С, максимальная днем — +10…17 °С. Ощущение холодной осенней погоды усугубит порывистый западный, северо-западный ветер.