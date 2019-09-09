Дом Скрипаля разрешили выставить на продажу 3 9.09.2019, 16:38

Дом Сергея Скрипаля в Солсбери

Фото: REUTERS

В совете графства Уилтшир не хотят, чтобы дом Скрипаля превратился в туристическую достопримечательность.

Дом бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, где он предположительно был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок», признан безопасным и готовым к выставлению на продажу.

Об этом сообщает Daily Mail (перевод - «Униан»).

Дом в течение полутора лет обеззараживали и восстанавливали, его осталось обновить лишь изнутри. Скрипалю предложили продать его властям или найти покупателя самому.

В совете графства Уилтшир стараются предотвратить превращение здания в туристическую достопримечательность и заявили о готовности выкупить его.

По некоторым данным, самому Скрипалю рекомендовали не возвращаться в помещение из опасений за его безопасность. По заверению Лондона, мужчина жив и сейчас находится в одном из секретных укрытий.

Как сообщалсь, Дом бывшего полковника ГРУ РФ Сергея Скрипаля, отравленного в Великобритании в марте 2018 года, объявили безопасным и передали властям графства Уилтшир.

Кроме дома Скрипаля безопасными были объявлены еще 11 потенциально опасных объектов в Солсбери и его окрестностях, которые в марте 2018 года могли быть заражены отравляющим веществом. В частности, это ресторан Zizzi, где обедали Скрипаль и его дочь Юлия, а также скамейка в парке, где их нашли без сознания.