Российские пенсионеры оказались главной жертвой «банков-пылесосов» 2 9.09.2019, 16:56

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Почти половина всех вкладов в рухнувших банках принадлежало людям старше 60 лет.

Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры, показал проведенный Агентством по страхованию вкладов (АСВ) анализ обязательств перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 года. Клиентам старше 60 лет принадлежало 47,8% сбережений, и средняя сумма их депозита в размере 455 тысяч рублей оказалась самой большой, пишет finanz.ru.

Эта группа преобладает и среди тех, кто обращался за выплатами не один раз (54,3% таких вкладчиков старше 60 лет). Среди старшего поколения также максимальная доля рискованных вкладчиков со счетами выше застрахованных 1,4 млн рублей (5,9%). Вероятно, это те, кто рискнул начисленными процентами, но не основной суммой депозита, говорится в материалах АСВ, которые приводят "Ведомости".

Схожими данными располагает и Frank RG. По оценкам компании, 61,6% срочных вкладов приходится на клиентов старше 55 лет. С возрастом у людей меняется модель финансового поведения, если молодые больше нацелены на потребление, то к пенсии люди все больше копят, чтобы получать дополнительный доход, оставить наследство, поясняет гендиректор Frank RG Юрий Грибанов. Да и с возрастом у них скапливаются большие по российским меркам суммы, добавляет эксперт. По данным Сбербанка, каждый третий россиянин старше 55 лет держит хотя бы один депозит, а до этого возраста - лишь каждый десятый.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова указывает на то, что процент по вкладу становится дополнительным источником ежемесячных доходов к пенсии, и в таких случаях люди особенно заинтересованы в повышенных ставках. Этим часто грешили именно проблемные банки, замечает она. К тому же, для банков, столкнувшихся с проблемами, средства пенсионеров - прекрасный источник фондирования, поскольку те реже расторгают вклады досрочно, указывает управляющий директор по валидации "Эксперт РА" Юрий Беликов.