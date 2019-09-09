Сенцов и Кольченко анонсировали первую пресс-конференцию после возвращения 9.09.2019, 17:21

Олег Сенцов

Фото: RFE/RL

После возвращения в Киев Олег Сенцов был немногословным, заявив лишь, что «борьба украинцев не заканчивается».

Освобожденные в ходе украинско-российского обмена украинские политзаключенные из Крыма Олег Сенцов и Александр Кольченко анонсировали первую пресс-конференцию после возвращения в Украину из российских колоний, пишет Крым.Реалии.

Как сообщил Сенцов на своей странице в Фейсбуке, мероприятие планируют начать 10 сентября в 12 часов.

Как сообщили организаторы, место проведения пресс-конференции «будет сообщено журналистам письмом на указанную ими в аккредитационной форме электронную почту».

После возвращения в Киев Олег Сенцов был немногословным, заявив лишь, что «борьба украинцев не заканчивается».

Александр Кольченко после возвращения в Украину сказал, что планирует возобновить учебу в вузе и найти работу.

7 сентября в рамках обмена в Украину вернулись 35 удерживаемых россиянами украинцев, в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления.

В ходе обмена были освобождены Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Павел Гриб, Станислав Клых, Николай Карпюк, Роман Сущенко, Артур Панова, Алексей Сизонович, а также захваченные в ноябре 2018 года украинские моряки.

Президент Украины Владимир Зеленский встретил украинцев в аэропорту. Он сказал, что освобождение крымскотатарских активистов из российского заключения станет вторым этапом украинско-российского обмена.