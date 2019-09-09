Лукашенко считает, что Ким Чен Ын укрепляет благосостояние своих граждан 40 9.09.2019, 17:25

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Ким Чен Ын

Диктатор поздравил своего коллегу из КНДР с национальным праздником.

Лукашенко поздравил председателя Государственного Совета КНДР Ким Чен Ына с национальным праздником — Днем образования Корейской Народно-Демократической Республики. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

— Под вашим руководством страна продолжает успешное движение по пути укрепления национального суверенитета и благосостояния граждан, достигла ощутимых практических результатов в непростом деле установления диалога и атмосферы доверия на Корейском полуострове, — говорится в поздравлении. — Уверен, что дружелюбные отношения между Беларусью и Северной Кореей будут и в дальнейшем эффективно развиваться на пользу наших народов.

Александр Лукашенко пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а жителям КНДР — мира и счастья.

Напомним, сразу две организации ООН в мае этого года заявляли, что около 40% населения Северной Кореи оказались перед угрозой голода