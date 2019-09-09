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Белорусский рэпер Серега попросил украинское гражданство

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  • 9.09.2019, 17:33
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Белорусский рэпер Серега попросил украинское гражданство
Cергей Пархоменко

Cергей Пархоменко заявил, что для него «Украина — это свобода».

Белорусский рэпер Серега покинул проект «Танцы со звездами» после третьего выпуска. Пара Сергея Пархоменко и Аделины Дели набрала наименьшую сумму голосов судей и зрителей. В дневнике выпуска Сергей Пархоменко рассказал, что хотел бы получить украинское гражданство, сообщает РБК.

— Я недавно принял решение получить украинский паспорт. Украина для меня — это свобода. Я хочу быть здесь, среди этих людей. Украина — это моя земля, мне здесь хорошо, — сказал Серега.

Сергей Пархоменко рассказал, что именно в Украине встретил женщину, которая подарила ему двоих сыновей — Марка и Платона.

Стоит отметить, что недавно Серега стал студентом Харьковского национального аэрокосмического университета «ХАИ». 13 августа он подал документы на факультет самолетостроения.


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