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США и Евросоюз не признают «выборы» в оккупированном Крыму

  • 9.09.2019, 17:55
США и Евросоюз не признают «выборы» в оккупированном Крыму

Запад поддерживает целостность Украины.

Соединенные Штаты и Европейский Союз не признают состоявшееся в прошедшее воскресенье голосование на выборах в аннексированном Россией Крыму в рамках российского Единого дня голосования, сообщает «Голос Америки».

Посольство США в Киеве в понедельник опубликовало заявления на своей официальной странице в Twitter, в котором говорится: «Мы не признаем результаты так называемых «выборов», проведенных оккупационными властями России. Мы осуждаем незаконные действия России в Крыму и еще раз подтверждаем нашу непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины».

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей также опубликовала официальное сообщение для медиа: «8 сентября в Российской Федерации и на Крымском полуострове прошли региональные и муниципальные выборы. Европейский Союз не признает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и продолжает осуждать это нарушение международного права. Поэтому Европейский Союз не признает проведение выборов на Крымском полуострове. Лица, избранные на Крымском полуострове и утверждающие, что они «представляют» население Крыма и Севастополя, не будут признаны представителями этих территорий, которые являются частью Украины».

«Европейский Союз остается тверд в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины» – говорится в сообщении пресс-секретаря Службы внешних связей Евросоюза.

Несколько министерств иностранных дел стран Евросоюза, а также МИД Грузии утром в понедельник также опубликовали заявления о непризнании голосования в оккупированном Крыму и поддержке территориальной целостности Украины.


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