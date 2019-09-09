После обмена пленными: что задумал Путин? 6 Андрей Окара

9.09.2019, 18:23

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Андрей Окара

О чем никто не говорит и даже не думает.

Разумеется, хорошо, очень хорошо и просто замечательно, что обменяли пленных или, если говорить языком российских документов — «удерживаемых лиц». Ну и ничего страшного, что среди украинских пленников две трети — граждане Украины, которые, видимо, если повезет, станут вскоре либо «новыми россиянами», либо гумусом, если повезет чуть меньше. Юридическая природа высылки граждан Украины в Россию, пусть даже трижды пророссийских, не вполне понятна, но ведь мир полон удивительных вещей, не так ли, друг Горацио? И раз Кремль и Банковая согласились на подобные условия обмена, значит так тому и быть.

Кто-то из комментаторов начал развивать мысль, что это, мол, первый массовый обмен пленными не между Украиной и ЛДНР, а между Украиной и Россией (обмен Савченко был в формате «одну на двоих»), поэтому Донецкая война идет именно между Россией и Украиной. Другие то же событие интерпретируют прямо противоположным образом: раз украинцев обменяли на украинцев, значит на Донбассе идет именно гражданская война. Правда, почему-то все пленные очутились в российских тюрьмах.

Кстати, возникло ощущение, что Кирилл Вышинский не слишком рвался в Москву и в скором времени может вернуться обратно в Киев. Но без него «триумфальное возвращение наших ребят» во Внуково больше походило бы на кадры из фильма «Холодное лето 53-го», поэтому без Кирилла было ну совсем никак нельзя.

Но вот о чем никто не говорит и даже не думает?

Сейчас в российско-украинских отношениях происходит грандиозный реванш Кремля, Смоленской площади (МИД РФ) и некоторых властных органов и околовластных контор. Украину тупо обыгрывают. Точнее, обыгрывают не тупо, а очень даже остро и изящно. И, если так пойдет и дальше, это будет баскетбольный счет. И реванш может превратиться в триумф.

Итак, российская сторона достаточно эффективно начинает использовать ситуацию в Украине: «пересменку» власти, временную невнятность и непрофессиональность нового политического режима. И еще вполне понятные амбиции Зеленского стать Моисеем и Марусей-Богуславкой одновременно, то есть вывести из российского плена всех плененных казаков. Счет между командами КГБ СССР и КВН высшей лиги пока не разгромен, но явно в пользу первых.

Кремль пытается навязать Зеленскому не какие-то слова, мысли или последовательность действий, а определенный дискурс — модель описания и интерпретации реальности. Там с удовольствием идут навстречу президенту Украины в его желании стать «миротворцем», «президентом Мира», «победителем Войны» и тому подобное. Объединение технологий «управляемого хаоса», «рефлексивного управления», «гоп-стопа» и «развода лоха на доверии» может принести Кремлю невиданный ранее политический результат.

Вот Зеленский уже радуется, что сделан первый шаг к миру с Россией и Путиным. Он — на крыльях успеха, и в этот момент критическое мышление оголено, а то и вовсе отключается.

Кажется, становится понятным, чем отличается в концептуально-коммуникативном отношении диалог Кремля с Порошенко и с Зеленским — при пока что серьезной преемственности по основным позициям в их внешней политике. С первым диалог априори был невозможен — были возможны лишь два монолога не желающих слышать друг друга субъектов с высокохудожественными матами в обе стороны.

Теперь же Зеленского вовлекают в многоуровневый диалог с Кремлем. Но поскольку этим диалогом управляет Кремль, а не президент Украины, а в украинской властной среде сейчас нет соответствующих умельцев рефлексивных информационно-психологический войн, результат, скорее всего, будет в пользу Кремля.

Порошенко был похож на Хому Брута, который обвел себя меловым кругом и не смотрел в глаза Вию. Зеленский в эти глаза, похоже, уже заглянул или вот-вот заглянет.

В общем, в ближайшие несколько недель открывается самое эффективное время для того, чтобы «старая» романо-германская Европа и Россия заключили негласный пакт о решении «всем надоевшего украинского вопроса». Чему в истории было много примеров.

А именно:

1. Еще больше актуализировать на самом деле бессмысленную риторику по Минским соглашениям и по Нормандскому формату, максимально повысив значимость этих факторов в глазах «коллективного Зеленского». Тут важен процесс, а не результат. Точнее, сам по себе процесс ведет к выгодному для Кремля результату.

2. Навязать Зеленскому, его окружению и всем «зеленым» представление о возможности «конструктивных» и «взаимовыгодных» переговоров с Кремлем.

3. После разведения войск на Донбассе начать «впихать невпихуемое» (ЛДНР) обратно в Украину, пускай даже на менее жестких для Киева условиях, нежели прописано в Минских соглашениях.

4. Изменить уровень жесткости риторики по Крыму не только в диалоге с Европой, но и в диалоге с Украиной Зеленского: вместо «мы не торгуем нашей политой кровью русских людей землей», «Крым — это навеки Россия» на «на данный момент рассмотрение этого вопроса, к сожалению, не представляется возможным, поэтому давайте оставим его за скобками — хотя бы на самое ближайшее время».

5. Рассмотреть вопрос об уменьшении и ограничении санкционного давления — вплоть до отмены секторальных санкций. Чему Европа (ЕС) будет аплодировать стоя. Более того, именно Европа станет союзницей России в вопросе давления на Зеленского. И, в общем-то, уже становится.

6. Изменить риторику по всему комплексу вопросов войны и мира. Действовать методами НЛП и «рефлексивного управления», подсовывая Зеленскому ложные цели, ложную шкалу ценностей, ложные ориентиры и «весы» с фальшивыми гирями.

Российская дипломатическая школа, дипломатическая традиция России и тактика ведения публичных и непубличных переговоров — это не пустой звук. Это многовековая практика, это десятки «лайфхаков», это убежденность в собственной исторической правоте, оперирование «эсхатологическими целями» и «большими смыслами».

Интересно, что сможет противопоставить этому роскошному инструментарию воздействия новая украинская элита, некоторые представители которой имеют уникальный профессиональный опыт работы свадебными фотографами, детскими аниматорами и сценаристами заводных кинокомедий?

В России пока надеются, что новой постановкой недавних комиков станет трагедия.

Впрочем, у самих комиков пока остаются все шансы обмануть российские ожидания и превратить надвигающуюся трагедию в мистерию или фарс. В общем, скучать не придется.

Андрей Окара, «Новое время»