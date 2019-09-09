Польша выступает за скорейшее вступление Албании и Северной Македонии в ЕС 6 9.09.2019, 18:27

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович (справа) и министр по европейским и иностранным делам Албании Гент Сакай (слева) во время пресс-конференцииPAP/Piotr Nowak

Об этом заявил глава МИД Польши.

В Варшаве с визитом находится министр по делам Европы и иностранных дел Албании Гент Сакай. Он встретился с главой польской дипломатии Яцеком Чапутовичем, передает «Радио Польша».

После встречи министр Чапутович заявил, что выступает за скорейшее начало переговоров, касательно вступления Албании и Северной Македонии в состав Европейского союза. Он выразил надежду, что решения по этому вопросу будут приняты в октябре на заседании Совета по общим вопросам ЕС.

«Мы ценим реформаторские инициативы албанских властей. Мы считаем, что переговоры должны начаться с двумя странами, а именно с Северной Македонией и Албанией. Ни одна из этих стран не должна быть оставлена на этом этапе», - заявил министр иностранных дел Польши.

Гент Сакай поблагодарил Польшу за поддержку Албании на ее пути в ЕС. «Албания очень ценит интерес, который проявляет Польша к странам Западных Балкан и поддержку Албании на ее пути сближения с Европейским союзом. Подтверждением этому служит последняя инициатива, то есть саммит, посвященный Западным Балканам в Познани, и решение о создании фондов, которые будут финансировать развитие инфраструктуры, которая должна еще быстрее приблизить этот регион к Евросоюзу», - сказал министр иностранных дел Албании.

Министр Чапутович заявил, что 12 сентября состоится саммит глав правительств Вышеградской группы и Западных Балкан. Он выразил надежду, что члены группы разделят польскую позицию по поводу стремления Албании присоединиться к ЕС.