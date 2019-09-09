Lidbeer: Как в Лиде прошел Октоберфест по-белорусски 6 9.09.2019, 18:44

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Уже в пятый раз Лида стала местом, которое объединяет любителей пива, веселья и драйва.

В субботу, 7 сентября в Лиде прошел фестиваль Lidbeer, передает euroradio.fm.

В этом году проблем на фестивале не было ни с чем: очереди приемлемые, еды всем хватало, а место для отдыха было даже больше чем нужно. Гостям предложили богатую развлекательную программу, поэтому сидеть на месте, попивая "лидское", не приходилось. Здесь были дегустации напитков, парк аттракционов, уличные музыканты и полеты на вертолете.

Отдельной программой на Lidbeer шел концерт, хедлайнерами которого стали рэпер Элджей, группы "Сплин" и "Чайф", AKUTE и другие музыкальные коллективы.

Закончился фестиваль праздничным фейерверком.