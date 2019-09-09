Елизавета II утвердила закон об отсрочке Brexit без соглашения 2 9.09.2019, 19:02

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Елизавета II

Теперь премьер Великобритании должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года.

Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского союза (Brexit) в случае, если до 31 октября текущего года не будет подписано соглашение с Брюсселем. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Sky News.

О том, что королева Елизавета II подписала документ, сообщил спикер палаты лордов Норман Фоулер.

Согласно закону, премьер-министр страны Борис Джонсон должен попросить Евросоюз перенести крайний срок Brexit на 31 января следующего года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.

Напомним, ранее палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. Законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II.

Кроме того, правительство Джонсона не будет добиваться задержки с Brexit на саммите в следующем месяце. Джонсон полон решимости придерживаться плана по выходу из ЕС к 31 октября со сделой или без нее, чтобы облегчить переходный период.