Елизавета II утвердила закон об отсрочке Brexit без соглашения

Елизавета II утвердила закон об отсрочке Brexit без соглашения2
- 9.09.2019, 19:02
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Теперь премьер Великобритании должен попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января 2020 года.
Королева Великобритании Елизавета II подписала закон, который откладывает выход страны из Европейского союза (Brexit) в случае, если до 31 октября текущего года не будет подписано соглашение с Брюсселем. Об этом сообщает rbc.ua со ссылкой на Sky News.
О том, что королева Елизавета II подписала документ, сообщил спикер палаты лордов Норман Фоулер.
Согласно закону, премьер-министр страны Борис Джонсон должен попросить Евросоюз перенести крайний срок Brexit на 31 января следующего года. Цель этой меры - избежать "жесткого" выхода из ЕС - без двустороннего соглашения с Брюсселем.
Напомним, ранее палата лордов британского парламента одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить Brexit. Законопроект должен получить одобрение королевы Елизаветы II.
Кроме того, правительство Джонсона не будет добиваться задержки с Brexit на саммите в следующем месяце. Джонсон полон решимости придерживаться плана по выходу из ЕС к 31 октября со сделой или без нее, чтобы облегчить переходный период.