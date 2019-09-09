закрыть
9 сентября 2019, понедельник, 20:36
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Украинец почти 15 лет шпионил в пользу Беларуси

8
  • 9.09.2019, 18:47
  • 1,923
Украинец почти 15 лет шпионил в пользу Беларуси

Он должен был передавать Беларуси информацию о системе безопасности украинской границы.

Гражданин Украины признался, будто почти 15 лет шпионил на белорусские спецслужбы. Его дело расследовало управление Службы безопасности Украины в Волынской области и направило в суд, сообщает "Радио Свобода".

Александру Ч. грозит от 12 до 15 лет заключения.

Следствие обвиняет мужчину в государственной измене, учинённой намеренно во вред государственной и информационной безопасности Украины.

В материалах дела говорится, что в конце лета 2004 года Александр Ч. дал устное и письменное согласие начальнику отдела разведки Пинского пограничного отряда "Речица" о конфиденциальном сотрудничестве. Он якобы должен был передавать белорусской стороне информацию о системе безопасности государственной границы и личном составе подразделений на пограничных участках в Ратновском и Дубровицком районах Волынской области. Передача информации велась по мобильному телефону. Сотрудничество с белорусскими пограничниками он продолжал до своего обращения в СБУ.

Кстати, ранее украинцев, которые добровольно признавались в работе на иностранные спецслужбы, от уголовной ответственности лишали. Однако это уже пятый случай, когда при подобном признании гражданину Украины грозит реальный тюремный срок.


популярное за неделю

Мнение

Часы без кукушки
Часы без кукушки Ирина Халип
Пролог к люстрации
Пролог к люстрации Галина Сидорова
«Даяры» дзвюх сістэм
«Даяры» дзвюх сістэм Сяргей Законнікаў
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс
Визит Болтона в Минск: есть один любопытный нюанс Валерий Карбалевич