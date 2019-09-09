CNN: США вывезли из РФ шпиона, передававшего информацию из окружения Путина 4 9.09.2019, 19:15

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Агента вывезли вскоре после встречи Трампа с Лавровым в Белом доме.

В 2017 году американские спецслужбы провели секретную операцию и вывезли из России ценного агента, который «был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве». Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников из администрации президента США Дональда Трампа, передает РБК.

По словам одного из собеседников телекомпании, решение было принято в том числе из-за опасений, что Трамп и его администрация «неоднократно неправильно обращались c секретными разведданными» и могли способствовать разоблачению шпиона.

Отмечается, что операцию решили провести вскоре после встречи Трампа с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и Сергеем Кисляком, который тогда занимал должность посла России в США. В ходе встречи, которая прошла в мае 2017 года в Белом доме, стороны обсудили предоставленные израильской разведкой секретные данные, касающейся деятельности террористической организации «Исламское государство» в Сирии.

CNN указывает, что эта информация не имела отношения к вывозу агента из России, однако тот факт, что Трамп раскрыл их Лаврову и Кисляку, стал поводом для сотрудников разведки обсудить вопрос о потенциальной опасности разоблачения источников информации.

Через несколько недель после того, как было принято решение вывезти осведомителя из России, Трамп на полях саммита G20 в Гамбурге провел встречу тет-а-тет с российским президентом Владимиром Путиным, а затем изъял записи переводчика. Это также вызвало опасения сотрудников разведки.

Как пишет CNN, о существовании агента знало ограниченное число сотрудников правительства США и спецслужб. По словам одного из собеседников, этому агенту не было «равной альтернативы». Тот факт, что США забрали из России высокопоставленного шпиона, означает, что Штаты остались без одного из ключевых источников информации о внутренней работе Кремля и планах российского президента в то время, как напряженность между двумя странами росла.

По словам высокопоставленного сотрудника американской разведки, отзыв агента имел большие последствия, поскольку «восстановить подобную возможность за короткое время невозможно», особенно в России, где требования к безопасности очень высоки.

Подробности и обстоятельства отзыва агента CNN не указывает из опасений, что его могут идентифицировать. Телекомпания со ссылкой на сотрудников разведки отмечает, что вывоз шпиона является чрезвычайной мерой, к которой прибегают лишь тогда, когда подозревают, что он находится в непосредственной опасности.

«Предположение CNN о том, что ЦРУ принимает жизненно важные решения на основе чего-либо, кроме объективного анализа, является ложным», — заявила директор управления по связям с общественностью Бриттани Брэмелл. Она также назвала неточной информацию, что к операции привело обращение президента с секретными данными, к которым он имеет ежедневный доступ.

Представитель госсекретаря США Майка Помпео отказался от комментариев. Пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что материал CNN «не только неверный, но и может поставить жизни под угрозу».

В августе 2018 года The New York Times сообщила, что в преддверии промежуточных выборов в конгресс США крайне важные для ЦРУ осведомители в Кремле оставили управление без информации. По данным источников газеты, они затаились в условиях возросшей агрессивности контрразведки со стороны Москвы.