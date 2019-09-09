В Бресте пройдет турнир с участием испанской «Барселоны»1
- 9.09.2019, 19:25
21 и 22 сентября в Бресте пройдет международный юношеский турнир Millenium Cup.
В нем примут участие шесть команд, составленных из футболистов не старше 2005 года рождения. Об этом сообщает сайт "бело-синих".
Список участников:
"Динамо" (Брест)
"Барселона" (Испания)
"Ягеллония" (Белосток, Польша)
"Кайрат" (Казахстан)
БАТЭ (Борисов, Беларусь)
"Днепр" (Днепр, Украина)
Местом проведения турнира станет стадион "Юность" и ОСК "Брестский".
Подробное расписание будет опубликовано в ближайшее время.