В Бресте пройдет турнир с участием испанской «Барселоны» 1 9.09.2019, 19:25

21 и 22 сентября в Бресте пройдет международный юношеский турнир Millenium Cup.

В нем примут участие шесть команд, составленных из футболистов не старше 2005 года рождения. Об этом сообщает сайт "бело-синих".

Список участников:

"Динамо" (Брест)

"Барселона" (Испания)

"Ягеллония" (Белосток, Польша)

"Кайрат" (Казахстан)

БАТЭ (Борисов, Беларусь)

"Днепр" (Днепр, Украина)

Местом проведения турнира станет стадион "Юность" и ОСК "Брестский".

Подробное расписание будет опубликовано в ближайшее время.