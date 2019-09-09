Ученые раскрыли древнюю загадку возникновения жизни 4 9.09.2019, 19:29

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Фото: Berkeley Lab

Специалисты раскрыли механизм возникновения органических веществ в космосе.

В Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли ученые смогли раскрыть одну из древнейших тайн возникновения жизни. Результаты исследования появились в Nature Communications, передает korrespondent.net.

Ученые раскрыли механизм возникновения органических веществ в космосе. Именно они и стали основой для белков и нуклеиновых кислот. Специалисты узнали, что

сложные углеродные соединения образовываются вследствие объединения простых молекул.

Ученые провели эксперимент, смоделировав условия околозведной среды, в которой происходит химическое взаимодействие двух углеводородных радикалов (метил (CH3•) и 1-инденил (C9H7•). В следствии реакции, протекающей при температуре 1150 градусов Цельсия, образовался нафталин с химической формулой С10Н8, содержащий два бензольных кольца. Такие данные подтвердил анализ масс-спектрометра.

Это соединение лежит в основе более сложных углеводородов. В результате нескольких таких реакций, в межзвездной среде формируется сажа и углеродистые гранулы. Об этом факте специалисты знали давно, но не знали, какие именно процессы приводят к их образованию.