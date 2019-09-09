Что рынку нефти сулит назначение нового министра в Саудовской Аравии 1 9.09.2019, 19:43

Король Саудовской Аравии назначил министром энергетики своего сына.

Король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз назначил своего сына, принца Абдель Азиза, министром энергетики вместо Халида аль-Фалиха, который на протяжении трех лет предпринимал в рамках ОПЕК активные дипломатические усилия по созданию глобального альянса нефтепроизводителей, включая Россию, с целью поддержать цены на нефть. Изменит ли это назначение нефтяную политику королевства и повлияет ли на планы Saudi Aramco по первичному публичному размещению акций?

Что собой представляет новый министр?

Принц Абдель Азиз с десяток лет занимал пост заместителя министра нефти, а с 2017 года находился на должности государственного министра по делам энергетики. Он является старшим сводным братом влиятельного наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, хотя они, по-видимому, не близки, и между ними довольно большая разница в возрасте. Работа принца Абдель Азиза в министерстве была подготовкой к руководящей роли, пишет finanz.ru.

Он был членом делегации Саудовской Аравии в Организации стран-экспортеров нефти и является постоянным участником заседаний группы по производственной политике. Принц известен своим усердием и способностью устранять разногласия между представителями Саудовской Аравии и других стран-членов организации. Он играл заметную роль в управлении нефтяной отраслью во время войны в Персидском заливе 1990 года, а также в секретных переговорах с Мексикой и Венесуэлой, которые закончились согласием стран сокращать добычу, что помогло поддержать цены на сырье.

Главным приоритетом для нового министра, вероятно, будет проведение политики, способствующей росту нефтяных цен до уровня, необходимого для поддержания госрасходов, что примерно на $25 за баррель выше текущего. Удорожание нефти также способствовало бы более высокой оценке Saudi Aramco с учетом планируемой продажи пакета акций государственной нефтяной компании.

"С точки зрения политики, мы не ожидаем существенных изменений, - сказал в интервью телевидению Блумберг Маджд Дола, портфельный менеджер First Abu Dhabi Bank PJSC. - Свежая кровь может привнести новую тактику на переговорах, но то, что королевство пытается контролировать цены на нефть, пытается вызвать их рост, не является новостью".

Как назначение изменит ситуацию

С назначением принца Абдель Азиза министром рычаги влияния при принятии решений по нефтяной политике будут сосредоточены в руках королевской семьи.

Наследный принц возглавляет наблюдательный комитет Saudi Aramco.

В то же время в отсутствии министра, который бы нес ответственность за ошибочную стратегию, это бремя полностью ложится на королевскую семью.

Что поставлено на карту

Самый непростительный промах для министра энергетики - не суметь удержать нефтяные котировки на достаточно высоком уровне для поддержания госрасходов. Король не указал причины замены аль-Фалиха в сообщении в Saudi Press Agency, однако цена нефти Brent на уровне около $60 за баррель недостаточна для финансирования бюджета королевства - для этого уровень котировок должен быть менее $80 за баррель.

Аль-Фалих был основоположником так называемой стратегии ОПЕК+. Он часто встречался со своим российским коллегой Александром Новаком, чтобы привлечь других нефтепроизводителей к сделке и заставить страны выполнять свои обязательства. Принц Абдель Азиз должен будет и дальше поддерживать эти отношения, чтобы продолжать проводить прежнюю политику, или убедить других в

необходимости перемен.

Варианты действий Саудовской Аравии

Аналитики разделились во мнениях, нужно ли ОПЕК+ продолжать сокращать добычу в прежних объемах или увеличить сокращения.

Саудовская Аравия вряд ли будет настаивать на том, чтобы альянс пошел на более масштабные сокращения, поскольку это может негативно повлиять на цены по целому ряду причин, но в основном из-за потенциального увеличения добычи сланца в США и угрозы, что другие страны ОПЕК+ могут захотеть снова нарастить производство нефти, следует из обзора Оксфордского института энергетических исследований. ОПЕК, возможно, придется воздержаться от вмешательства и готовиться к "тяжелым временам", поскольку торговая война и неустойчивый спрос омрачают экономические перспективы, говорится в обзоре.

Аналитики Sanford C. Bernstein говорят, что ОПЕК надо еще больше сократить добычу, дополнительно урезав ее на 1 миллион баррелей в сутки в 2020 году, чтобы удержать цены на уровне $60 за баррель на фоне роста производства в странах, не входящих в нефтяной альянс.