Обмен1
- Юрий Христензен
- 9.09.2019, 19:53
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В гибридной войне освобожденных заложников встречают не так, как обменяных террористов.
Несколько дней был оторван от внешних событий. Приехал в Одессу, включил Евроньюс. Через несколько минут прошел сюжет про обмен.
- Украина правильно сделала, что обменяла заложников? - поинтересовалась Анюта.
- СССР после 1945 года одновременно вел полторы войны - начал я. - Современная Россия одновременно ведет две войны.
- Ты можешь ответить без экскурсов в историю? - перебила Анюта.
- Я быстро. Государство, которое совершает агрессию, засылает на территорию жертвы "ихтамнетов" и вербует там агентов и полезных идиотов. О большей части в случае их задержания забывают, а часть подлежит обмену. Для этого формируется обменный фонд.
- Но ведь Россия не имела права задерживать украинских моряков!?
- Не только моряков. Агрессора меньше всего волнует соблюдение правовых норм. Наоборот, чем брутальнее нарушен закон, тем больше общественный резонанс, и тем большую ценность приобретают заложники в глазах государства-жертвы
- Но ведь это неправильно! - возмутилась Анюта.
- Зато эффективно. Чем больше говорят о задержании заложников, тем больше на них можно потом обменять своих агентов и "ихтамнетов".
- А Цемаха, который свидетель по малазийскому Боингу, правильно обменяли?
- Здесь нет понятия "правильно" и "неправильно". Жертву агрессии ставят перед фактом - либо агрессор будет продолжать удерживать и пытать заложников, либо жертва согласится на условия обмена.
- А Цемах это агент, или "ихтамнет"?
- Думаю, он полезный идиот. Просто он относится к той небольшой части полезных идиотов, которые могут свидетельствовать о преступлениях Кремля, и потому представляют практическую ценность для обмена.
- А этот, якобы украинский журналист?
- Вышинский это завербованный агент. Он имеет для Кремля символическое значение. Кремлевские СМИ представили его, как "жертву хунты", и в этом символическом качестве его и дальше будут использовать.
- А "ихтамнеты"?
- Ты заметила, что список выданных Кремлем заложников известен поименно, а список полученных Кремлем граждан России и Украины известен частично?
- И встречали их по разному.
- Правильно, потому что в гибридной войне освобожденных заложников встречают не так, как обменяных террористов.
- Так все же, Украина выиграла, или проиграла от обмена?
- Здесь нет выигравших и проигравших. В любой войне обе стороны проигрывают, но стремятся показать это своим достижением. И эта война не станет исключением.
Юрий Христензен, Facebook