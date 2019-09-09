Обмен 1 Юрий Христензен

9.09.2019, 19:53

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В гибридной войне освобожденных заложников встречают не так, как обменяных террористов.

Несколько дней был оторван от внешних событий. Приехал в Одессу, включил Евроньюс. Через несколько минут прошел сюжет про обмен.

- Украина правильно сделала, что обменяла заложников? - поинтересовалась Анюта.

- СССР после 1945 года одновременно вел полторы войны - начал я. - Современная Россия одновременно ведет две войны.

- Ты можешь ответить без экскурсов в историю? - перебила Анюта.

- Я быстро. Государство, которое совершает агрессию, засылает на территорию жертвы "ихтамнетов" и вербует там агентов и полезных идиотов. О большей части в случае их задержания забывают, а часть подлежит обмену. Для этого формируется обменный фонд.

- Но ведь Россия не имела права задерживать украинских моряков!?

- Не только моряков. Агрессора меньше всего волнует соблюдение правовых норм. Наоборот, чем брутальнее нарушен закон, тем больше общественный резонанс, и тем большую ценность приобретают заложники в глазах государства-жертвы

- Но ведь это неправильно! - возмутилась Анюта.

- Зато эффективно. Чем больше говорят о задержании заложников, тем больше на них можно потом обменять своих агентов и "ихтамнетов".

- А Цемаха, который свидетель по малазийскому Боингу, правильно обменяли?

- Здесь нет понятия "правильно" и "неправильно". Жертву агрессии ставят перед фактом - либо агрессор будет продолжать удерживать и пытать заложников, либо жертва согласится на условия обмена.

- А Цемах это агент, или "ихтамнет"?

- Думаю, он полезный идиот. Просто он относится к той небольшой части полезных идиотов, которые могут свидетельствовать о преступлениях Кремля, и потому представляют практическую ценность для обмена.

- А этот, якобы украинский журналист?

- Вышинский это завербованный агент. Он имеет для Кремля символическое значение. Кремлевские СМИ представили его, как "жертву хунты", и в этом символическом качестве его и дальше будут использовать.

- А "ихтамнеты"?

- Ты заметила, что список выданных Кремлем заложников известен поименно, а список полученных Кремлем граждан России и Украины известен частично?

- И встречали их по разному.

- Правильно, потому что в гибридной войне освобожденных заложников встречают не так, как обменяных террористов.

- Так все же, Украина выиграла, или проиграла от обмена?

- Здесь нет выигравших и проигравших. В любой войне обе стороны проигрывают, но стремятся показать это своим достижением. И эта война не станет исключением.

Юрий Христензен, Facebook