В Минск летит Патрушев

В Минск летит Патрушев4
- 9.09.2019, 20:10
Секретарь Совета безопасности России встретится с главой Совбеза Беларуси.
10 сентября в Минск прилетит секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, информирует БелТА.
Он встретится с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем и примет участие в межведомственных белорусско-российских консультациях в вопросам безопасности.
Напомним, что 31 августа в Варшаве Станислав Зась встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, председателем Совета безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом.