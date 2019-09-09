В Минск летит Патрушев 4 9.09.2019, 20:10

Николай Патрушев. Фото пресс-службы президента РФ/ТАСС

Секретарь Совета безопасности России встретится с главой Совбеза Беларуси.

10 сентября в Минск прилетит секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, информирует БелТА.

Он встретится с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем и примет участие в межведомственных белорусско-российских консультациях в вопросам безопасности.

Напомним, что 31 августа в Варшаве Станислав Зась встретился с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, председателем Совета безопасности и обороны Украины Александром Данилюком и руководителем Бюро национальной безопасности Польши Павлом Солохом.