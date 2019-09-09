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Спикер британского парламента объявил, что уйдет в отставку

  • 9.09.2019, 20:49
Спикер британского парламента объявил, что уйдет в отставку
Джон Беркоу

Джон Беркоу заявил, что покинет свой пост в день Brexit.

9 сентября на заседании Палаты общин британского парламента спикер Джон Беркоу объявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает gordonua.com со ссылкой на Sky News.

По словам Беркоу, он останется в спикерском кресле до 31 октября, даты Brexit, чтобы не вносить сумятицу в расписание парламента.

Член парламента с 1997 года, Беркоу с 2009-го бессменно являлся спикером Палаты общин. Будучи избранным от Консервативной партии, он отказался представлять ее в парламенте, подчеркивая, что спикер должен оставаться беспристрастным.

Говоря о причинах ухода в отставку, 56-летний политик заявил, что таково обещание, которое он в 2017 году дал своей жене Салли.

Телеканал отмечает, что в глазах Беркоу во время прощальной речи не раз блестели слезы.

Когда он закончил выступление, ему аплодировали в основном члены фракции лейбористов и независимые депутаты, и лишь немногие члены фракции тори, сказано в сообщении Sky News.

Среди претендентов на замену Беркоу – вице-спикеры Линдси Холл и Элеанор Лаинг, депутаты от Лейбористской партии Харриетт Харман и Крис Брайанд, а также член парламента от Консервативной партии Эдвард Ли.

Сегодня британский парламент по инициативе премьера Бориса Джонсона приостановил работу до 14 октября.


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