Захаров назвал вратаря своей команды алкашом 6 9.09.2019, 20:54

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Михаил Захаров

Наставника «Юности» и сборной Беларуси взбесила игра Игоря Брикуна в Лиге чемпионов.

Главный тренер столичной "Юности" и рулевой национальной сборной Михаил Захаров назвал "алкашом" голкипера "красно-синих" Игоря Брикуна во время матча Лиги чемпионов против чешского клуба "Оцеларжи" (2:7), передает pressball.by.

Гнев Захарова вызвала, по его мнению, неудачная замена Яна Шелепнева, начинавшего встречу, после счета 0:3. Рулевой спросил у ассистента Алексея Баранова, зачем тренер вратарей Дмитрий Карпиков выпустил Брикуна на лед.

Захаров: Для чего он его поменял?

Баранов: Три.

Захаров: Ну и что? Ну и х** с ним!

Баранов: Три его.

Захаров: Ну а этот? Две его. Алкаш, б****.

Затем Захаров обратился к Карпикову.

Захаров: А нахрен ты алкаша поставил этого? Алкаша зачем поставил? Три броска — два гола. На** он нужен? Хочешь 10 голов сегодня получить? Получишь, б***! На** пьяница нужен там? Стоит там, б***!