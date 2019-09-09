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В Сморгони выкопали картофелину весом в целый килограмм

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  • 9.09.2019, 21:04
В Сморгони выкопали картофелину весом в целый килограмм

Жительница Сморгони рассказала, как ей удалось вырастить крупный картофель.

Жительница Сморгони Карина Шимановская вырастила на своем участке картофелину-великана. Женщины поделилась секретом: при посадке картофеля она следит за приметой: если при посадке земля рыхлая, то урожай будет хороший, если почва к лопате прилипает, хорошего урожая не жди, сообщает «Наша Ніва».

Фото: nn.by

Еще одна жительница районного города рассказывает, что в этом году урожай картофеля очень хороший. Да и картофелины вырастают огромными.

— Хотела отварить в мундирах — так беда. Картофелины в руку не помещаются. Да и с хранением проблема: подгнивает понемногу", — рассказывает жительница Сморгони Евгения Платонова.


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