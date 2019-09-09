В «Голосе» Вакарчука подготовили закон о наказании для Медведчука и Ко 9.09.2019, 21:11

«Голос» предлагает ввести уголовную ответственность за несанкционированные переговоры с РФ.

Народные депутаты из фракции "Голос" намерены внести законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за несанкционированные переговоры с представителями России.

Об этом 9 сентября на заседании согласительного совета Верховной Рады сообщил нардеп от "Голоса" Сергей Рахманин, сообщает "Украинская правда".

"Депутатами фракции "Голос" уже доработан и в ближайшее время будет зарегистрирован законопроект о криминализации несанкционированных переговоров с представителями страны-агрессора. Я думаю, что этот вопрос тоже должен быть включен в повестку дня сессии – и, надеюсь, будет рассмотрен коллегами", – сказал он.

При пятом президенте Украины Петре Порошенко и при нынешнем главе Украинского государства Владимире Зеленском в Москву на встречи с президентом РФ Владимиром Путиным неоднократно летал Виктор Медведчук, глава Администрации Президента Украины в 2002–2005 годах. В 2004 году Путин крестил его младшую дочь.

С 2015-го по 2018 год Медведчук входил в состав подгруппы по гуманитарным вопросам в рамках минской трехсторонней контактной группы. Подгруппа занимается обменом удерживаемыми лицами на востоке Украины. Пятый президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Медведчук был "единственным каналом связи с Путиным и оказался неэффективным".

20 мая 2019 года, после инаугурации Зеленского, спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Медведчук останется в переговорном процессе по обмену удерживаемыми лицами, так как "это человек, у которого есть контакт с Путиным".

23 мая глава Офиса президента Украины Андрей Богдан говорил, что новая власть не видит Медведчука в роли переговорщика.

9 сентября помощник Зеленского, глава украинской рабочей группы по обмену удерживаемыми лицами с Россией Андрей Ермак заявил, что все вояжи Медведчука в Россию – это его личный пиар.