Видеофакт: Поляки показали «худший кошмар танкового батальона» 3 9.09.2019, 21:39

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Фото: MBDA

Новый истребитель танков, созданный для польской армии, может уничтожить до 22 танков за залп.

Новый истребитель танков, созданный для польской армии, может стать самым эффективным в своем классе за все времена. Машина способна нести до 24 противотанковых ракет Brimstone и стрелять залпами за пределы прямой видимости. Об этом сообщает Popular Mechanics, которая назвала этот концепт разрушителя «самым страшным кошмаром танкового батальона».

Издание отмечает, что Польша традиционно зажата между ведущими военными державами, и даже сегодня, когда страна входит в НАТО, она уязвима для сухопутных войск России, в особенности для ее танков. Вероятно, поэтому страна недавно выдвинула новые требования к тому, каким должен быть новый истребитель танков.

Этот класс представлен бронированными машинами с высокой скоростью, предназначенными для того, чтобы быстро занять позиции перед наступающими вражескими танками и быстро уничтожить их снарядами или ракетами на большом расстоянии. Как правило они имеют менее толстую броню, чем обычные танки, но более подвижны.

Новая машина стала плодом сотрудничества польской компании PZC и европейской MBDA. Истребитель смонтирован на шасси БМП-1, на которой стоит пусковая установка с 12 ракетами Brimstone, также на машине установлен крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм в дистанционно управляемой башне.

На другом изображении машина имеет уже 24 ракеты Brimstone в трех контейнерах по восемь штук.

Ракета Brimstone похожа на другой противотанковый боеприпас, Hellfire. Обе они наводятся по радиолокатору. Дальность полета таких ракет составляет около 12 километров, и, будучи запущенными в сторону противника, они могут обнаруживать и атаковать любой танк, оказавшийся поблизости. Компания MBDA заявляет, что вероятность успешного поражения вражеской бронетехники составляет 98,7%, но даже при 90% удар Brimstone может уничтожить 22 из 50 танков и бронемашин, которые входят в танковый батальон. Этого вполне достаточно, чтобы сделать подразделение небоеспособным.

Фото: MBDA

На сегодняшний день, утверждает Popular Mechanics, ни одна страна мира не имеет таких эффективных истребителей танка. Американские вертолеты AH-64 Apache могут нести не более 16 ракет Hellfire и не могут эффективно атаковать цели вне прямой видимости. По мнению издания, концепция истребителя танков MBDA крайне перспективна и даже несколько таких машин «могут превратить наступающую танковую армию в металлолом».