Комитеты Конгресса США расследуют сообщения о возможном давлении Трампа и Джулиани на Украину 9.09.2019, 22:13

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Дональд Трамп и Руди Джулиани

Об этом говорится в заявлении глав трех комитетов Палаты представителей.

Три комитета Палаты представителей в понедельник сообщили, что начали «масштабное расследование» сообщений о том, что президент США Дональд Трамп, его адвокат Руди Джулиани и, возможно, ряд других лиц пытались заставить украинское правительство поддержать кампанию по переизбранию Трампа, передает «Голос Америки».

Главы Комитетов по надзору, разведке и международным отношениям затребовали у Белого дома и Госдепартамента данные, связанные с попытками «манипулирования украинской системой юстиции».

Тем временем Трамп и некоторые республиканцы ставят вопрос о возможном конфликте интересов в связи с тем, что сын ведущего кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, Хантер Байден, работал в совете директоров украинской газовой компании Burisma.

В Белом доме пока не ответили на запрос о комментариях по поводу расследования, начатого комитетами Палаты представителей.