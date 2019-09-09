«Гомельтранснефть Дружба» озвучила потери от «грязной» нефти 9.09.2019, 22:48

1,000

Цифру назвал гендиректор предприятия.

На поставках "грязной" нефти "Гомельтранснефть Дружба" в этом году потеряла 23 тысячи долларов. Такую цифру назвал гендиректор предприятия Олег Борисенко в интервью сайту "Нефтехимия. Новости".

Напомним, что в апреле 2019 года из России произошли поставки нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями. От поставок российской нефти временно отказались несколько стран. В Беларуси оба нефтеперерабатывающих завода (в Мозыре и Новополоцке) работали на сниженной загрузке.

"Только в трубопроводах гомельской "Дружбы" находилось более 870 тысяч тонн нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями. Случай нестандартный — за годы существования трубопроводной системы "Дружба" подобного не было. Равно как и не было опыта реагирования в подобных чрезвычайных ситуациях", — объяснил Борисенко.

По его словам, на переговорах с российской стороной удалось договориться о повышении тарифов на транспортировку нефти через Беларусь на 3,7%. "Вместе с этим российская сторона взяла на себя обязательства стремиться к объемам прокачки, которые обеспечат ОАО "Гомельтранснефть Дружба" выручку в соответствии с бизнес-планом на 2019 год. Это первый этап. По итогам работы за год ситуация с прокачкой нефти по белорусской части трубопровода будет проанализирована, после чего мы определимся с дальнейшими действиями", — очертил перспективы гендиректор.