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Украина ведет переговоры с РФ о следующем обмене

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  • 9.09.2019, 22:38
Украина ведет переговоры с РФ о следующем обмене

Переговоры ведутся относительно пленных, которые находятся в РФ и оккупированном Крыму.

Украина продолжает вести переговоры с Россией относительно будущего обмена заключенными. Об этом заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова в эфире Hromadske.

По словам Денисовой, переговоры ведутся относительно пленных, которые находятся в России и оккупированном Крыму. При этом детали переговоров уполномоченная ВР не сообщила.

"Переговоры ведутся по следующим освобождениям наших граждан, которые находятся в РФ и временно оккупированном Крыму. Если хочешь что-то сделать, то об этом надо молчать", - сообщила Денисова.

Напомним, 7 сентября между Украиной и Российской Федерацией произошел обмен пленными. На территорию Украины вернулись 35 незаконно удерживаемых РФ человек.


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