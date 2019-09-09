Жители Крупского района начали борьбу против агрокомплекса 9.09.2019, 22:30

Агрокомплекс «Дзержинский» – отравитель пчел и людей?

Вонь, мор рыбы и пчел, отравление людей – результат деятельности агропромышленного комплекса «Дзержинский». Так полагают жители деревни Куты Крупского района на Минщине, расположенной вблизи предприятия. Чиновники и экологические службы разбираться в проблеме не спешат, пишет «Белсат».

Экологическая опасность в Крупском районе. Жители деревни Куты, к которой все ближе подбирается агропромышленный комплекс «Дзержинский», считают, что ядовитые отходы производства попадают в речку Бобр. А гербициды, которыми обрабатывают поля «Дзержинского», по мнению местных жителей, опасны для здоровья.

Алексей Мигаль, у которого в Кутах дача, считает, что отравился из-за такой обработки поля:

«Вызвали скорую, в Крупки завезли, часа три держали, ноги отказали, я сам подняться с постели не мог».

Еще больше на обработку полей сетуют пчеловоды. Житель Кутов Павел Фомин именно «Дзержинский» обвиняет в гибели 30 пчелиных семей:

«В этот период происходила обработка полей кукурузы гербицидом, меня не предупредили, не сообщили, какой применяется гербицид. Когда пришлось потребовать, сказали, что гербицид «Мастерпауэр». Я проверил – он имеет второй класс опасности для пчел».

Сельчане отмечают, что о сроках обработки полей их вовремя не оповещают:

«Узнал, что была обработка, из газеты «Крупский вестник», газета вышла в августе, и было объявлено, что с 19 июля проводилась обработка», – рассказывает Павел Фомин.

Представители же агрохозяйства утверждают, что и гербициды соответствуют принятым нормам, и сроки использования не нарушаются, но на вопрос, почему людей предупредили только через месяц, ответить не могут. К тому же, мол, отравление людей и пчел именно гербицидами не имеет доказательств.

«В больницу крупскую попадают люди с насморком, и это связывают с тем, что у нас на поля вносят химикаты. Должна быть причинно-следственная связь, когда пчелы погибли – нужно отправить их на исследование и выяснить причину», – говорит юркансультант производственной площадки агрокомбината «Дзержинский» Владимир Гайдук.

Но добыть доказательства отравления пчел нелегко. Пчеловод Николай Аксененко объясняет:

«Мне в лаборатории говорят: вы скажите, какой отравой они травлены, и тогда мы проверим, потому что ядов много, и мы определить не можем, какой отравой они отравлены».

Не видят помощи жители Кутов и от экологической службы. Эколог, которого вызвали, когда в речку произошел выброс грязи, приехал только на второй день.

«Эколог сказал, что отвечает за эту речку, но помощи от него не будет, так как это все пустое, что наши слова пустые», – рассказывает жительница Кутов Светлана Фомина.

Крупская районная прокуратура посоветовала жителям Кутов обращаться за компенсацией убытков на само предприятие «Дзержинский» или в суд. Сельчане уже направили заявление на агропромышленный комплекс.