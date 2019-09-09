Aftenposten: Процесс образования новой России начался 9.09.2019, 22:58

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В РФ начали действовать почти те же силы, что привели к свержению режима в Советском Союзе.

Молодого, никому неизвестного, Владимира Путина назначили преемником Бориса Ельцина летом 1999 года. Тем самым тогдашние правители обеспечили статус-кво. Реформы — перестройка и гласность — остановились, пишет норвежское издание Aftenposten (перевод - inosmi.ru).

Прошло двадцать лет, и путинский режим столкнулся с той же дилеммой: как гарантировать статус-кво?

Вопрос «Кто такой Путин?» за эти двадцать лет превратился в вопрос «Если не Путин, то кто?»

Опросы общественного мнения о популярности Путина вводят в заблуждение. Первый провели в августе 1999 года, и он свидетельствовал о поддержке 35 % населения. В том же месяце началась так называемая антитеррористическая операция в Чечне, и уже в ноябре 1999-го популярность Путина возросла до 80 с лишним процентов.

Имитация демократии

В 2000 году Путина приветствовали в западном мире. Симпатия была обоюдной.

Путин резко контрастировал с Ельциным.

Западные политики были очарованы бывшим офицером КГБ, который говорил именно то, что они хотели услышать: что Россия хочет стать частью демократического Запада. Он также не исключал и членства в НАТО.

Цены на нефть были на пике. Иностранные инвесторы и бизнесмены заключали выгодные сделки. Российская властная элита отправляла свои ресурсы на надежный Запад, где покупала недвижимость и куда отправляла учиться своих детей.

Внешне демократическое развитие резко контрастировало с тем, что Путин делал на самом деле.

Он и другие власть имущие в России изменили законы страны, чтобы обезопасить свои позиции. Прокуратура применяла насилие против населения и совершал произвольные аресты критиков режима.

Антитеррористическая операция в Чечне завершилась в мае 2009 года, унеся более десяти тысяч жизней, а сотни человек подверглись пыткам или пропали без вести. Также Россия воевала с Грузией и участвовала в военных операциях на востоке Украины, а в 2014 году аннексировала Крымский полуостров.

Все это время Россия ни минуты не была демократией, но постоянно пыталась ее имитировать.

Путина никто не избирал, его просто назначили на этот пост. На протяжении всего времени у власти он ни разу не участвовал в равноправных политических дебатах.

Атака на свободу слова была одной из первых мер, предпринятых Путиным в 2000 году после того, как многие высказали критику в его адрес из-за того, что он не приехал на место катастрофы подводной лодки «Курск», затонувшей неподалеку от норвежской границы.

С тех пор события так быстро развивались в неправильном направлении, что сейчас в России практически нет реальной свободы слова: государство контролирует телевидение и прессу, которые долгое время были основным источником информации примерно для 70% населения. Диалог между режимом и населением был заменен ежегодной телевизионной конференцией, на которой Путин отвечает за вопросы от звонящих.

Государственные СМИ утверждают, что распад Советского Союза вверг Россию в хаос в 1990-х. Что все напоминало Дикий Запад на востоке.

Но именно в 1990-х годах в России начались важные социальные перемены.

Пока власти внешне имитировали демократию, независимые игроки гражданского общества требовали реальных изменений изнутри. Они требовали прекратить пытки во время сомнительных арестов и мошенничество на выборах, а также положить конец масштабной коррупции.

Надежда на перемены

В социальных сетях все чаще стали появляться открытые дискуссии о развитии общества, и в них участвует все больше людей. Протесты по поводу локальных проблем распространились по всей стране. Карта протестов демонстрирует, что россияне обеспокоены условиями будничной жизни, такими как загрязнение окружающей среды и незаконные стройки.

Люди требуют повышения зарплаты и недовольны запущенной Путиным пенсионной реформой, а также необоснованными налогами и поборами.

Права человека все чаще появляются в повестке дня протестующих, которых ведут вперед новые лица. Известнее всех 43-летний Алексей Навальный, борец с коррупцией и оппозиционный политик национального уровня.

Он пытался баллотироваться на прошлых президентских выборах. В отличие от Путина он провел первую в стране настоящую избирательную кампанию, проехав по регионам и встретившись со своими избирателями, а также участвуя в дебатах. Предвыборная кампания Навального освещалась в социальных сетях и привлекла внимание многих молодых людей.

Лояльная к Путину партия «Единая Россия», напротив, потеряла поддержку во многих регионах во время недавних местных выборов. Популярность Путина тоже упала: в мае был зафиксирован самый низкий показатель — 31 %.

Народ требует, чтобы его услышали

В эти выходные местные выборы прошли во многих регионах России. В июле десятки тысяч москвичей выходили на улицы с мирными протестами против того, что их кандидатов не зарегистрировали на выборах.

Большинство лидеров оппозиции и более 2500 человек были арестованы с необоснованным применением силы. Но гражданские организации и юристы сработали хорошо. Большинство арестованных отпустили, однако не оппозиционных политиков.

Протесты продолжаются. Происходят новые аресты. Речь уже идет не о выборах, а о несправедливости со стороны властей, нарушении прав и ничем не ограниченном насилии.

Люди требуют, чтобы к ним прислушивались и уважали как граждан, имеющих свободу выбора. Начали действовать почти те же силы, что привели к свержению режима в Советском Союзе.

Новая Россия

В то время, как советский человек был политически равнодушен, не способен на критику и запуган, для нового поколения россиян много значат свобода, честность, уважение и политическая позиция.

В 2017 году опросы показали, что россияне больше хотят «справедливости» и «уважения», а не стабильности и «сильной руки».

Россияне хотят использовать демократические средства, чтобы выразить свое мнение посредством выборов и мирных акций протеста.

Репрессивный ответ властей обостряет ситуацию, и здесь важную роль играют независимые организации гражданского общества, журналисты, активисты и юристы.

Неизвестно, что будет дальше, но нет никаких сомнений — процесс образования новой России начался.

Советская система власти была основана на лжи, войнах и подавлении людей. Сейчас страх перед властями уменьшается. Оппозиция работает скоординировано и сообща.

Норвегия должна быть готова к крупным общественным изменениям в соседней стране и опираться на собственные демократические принципы.

Российские власти до смерти боятся реальных изменений в обществе и государственной системе, но начали понимать, что они неизбежны.