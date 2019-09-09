В Минске прошли новые пикеты «Европейской Беларуси» 9.09.2019, 23:29

Активисты провели пикеты по сбору подписей.

Сегодня в Минске прошли новые пикеты гражданской кампании «Европейская Беларусь». Активисты собирали подписи возле станций метро «Уручье», «Восток», Площадь Якуба Коласа», «Площадь Победы», «Тракторный завод», «Михалова», «Пушкинская» и «Спортивная».

Пресс-служба «Европейской Беларуси» приглашает на пикеты в Минске завтра:

станция метро «Уручье» - с 14.00 до 19.00,

станция метро «Восток» - с 14.00 до 19.00,

станция метро «Пушкинская» - с 14.00 до 19.00,

станция метро «Каменная горка» - с 17.00 до 20.00,

станция метро «Площадь Якуба Коласа» - с 11.00 до 18.00,

станция метро «Михалова» - с 15.00 до 19.00,

станция метро «Тракторный завод» - с 15.00 до 18.00,

станция метро «Институт культуры» - с 13.00 до 17.00.

Пикеты «Европейской Беларуси» найдете по флагам с «Погоней» и символикой Европейского Союза. Подписи могут ставить только жители округа, по которому выдвигаются кандидаты. Не забудьте ваш паспорт.