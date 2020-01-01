Мир празднует наступление 2020-го года 1 1.01.2020, 10:12

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Как выглядели праздничные салюты в разных странах.

Город за городом, страна за страной на планете встречают новый 2020-й год. Новогодние торжества сопровождаются фейерверками, карнавалами, концертами и вечеринками, которые продолжаются всю ночь.

Как встречали Новый год в разных странах мира, рассказывает ВВС.

Лондон-Эдинбург

Традиционное факельное шествие в столице Шотландии завершилось построением фигуры двух друзей, протянувших руки навстречу друг другу

Фото: SUSIE GRAY/TCSPR

Австралия: несмотря на пожары

Из-за сильнейших лесных пожаров в Австралии празднование в столице хотели отменить: во вторник огонь охватил главную улицу города Корбарго в Новом Южном Уэльсе. Люди бегут из городов к побережью, а количество погибших животных исчисляется сотнями тысяч.

Критики говорили, что праздник в такое время неуместен, а деньги лучше пожертвовать на нужды погорельцев или пожарным. Однако мэр города Кловер Мур заявила, что празднование даст людям надежду.

Праздник состоялся. Небо над гаванью Сиднея с ее знаменитым оперным театром осветили сотни фейерверков.

Гонконг: на фоне протестов

2020 год пришел в Гонконг в четыре часа вечера по Гринвичу (семь вечера по Минску).

В городе, где уже полгода идут массовые протесты и столкновения, впервые за десять лет решили отменить праздничный фейерверк. Власти города сочли, что в нынешних условиях это будет небезопасно.

Вместо этого над заливом Коулун устроили световое шоу. Жители города, в том числе сотни тысяч участвовавших в протестных акциях на протяжении последних шести месяцев, собрались с флагами и плакатами в защиту демократии.

Сторонники оппозиции собрались в нескольких районах города, чтобы смотреть на лайт-шоу над заливом Коулун

Фото: Getty Images

В некоторых районах были задержания, сообщает сайт Hong Kong Free Press. Уже через несколько минут после наступления 2020 года полиция применила слезоточивый газ. На первое января назначена крупная акция протеста. Протестующие по-прежнему требуют освобождения задержанных, изменения законов о выборах и перемены юридической классификации протестов как массовых беспорядков.

Дубай: лайт-шоу на Бурдж-Халифа

Фото: WIN-INITIATIVE

Самое высокое здание в Объединенных Арабских Эмиратах (и в мире) уже традиционно стало местом новогодних торжеств.

В прошлом году из сторон 828-метрового здания вырывался красный огонь фейерверков. В нынешнем году все прошло по тому же сценарию - впечатляющий салют, танцы "музыкальных фонтанов" и другие развлечения.

Индия: новый год у ворот

В Мумбае фейерверк состоялся на фоне огромных "Ворот Индии". Грандиозные ворота строили 13 лет: после обретения Индией независимости через них континент покидали последние британские солдаты.

Фото: Getty Images

31 декабря выпало на вторник, из-за чего многие последователи индуизма не смогли принять полноценное участие в праздновании: в индуизме вторник считается связанным со слоноголовым богом мудрости и благополучия Ганешей, сказал один из организаторов новогодних вечеринок в беседе с газетой Times of India.

Фото: Getty Images

Из-за этого многие решили встретить Новый год первого января.

В Японии участники праздника по древней традиции по очереди били в колокола буддийских храмов.

Праздничные салюты осветили небо и над другими крупными городами Азии и Европы.