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Пентагон направляет в Ирак 750 солдат после атаки на посольство в Багдаде

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  • 1.01.2020, 10:14
Пентагон направляет в Ирак 750 солдат после атаки на посольство в Багдаде

Дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней.

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 военнослужащих, передает nv.ua.

Как написал Эспер в своем Twitter, «дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней».

«Это развертывание является предупредительным действием, предпринимаемым в ответ на повышение уровня угрозы в отношении граждан США», — написал он, добавив, что речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее сообщалось, что в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде.

По словам американского лидера Дональда Трампа, за этой атакой стоит Иран.

Позже Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке.


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