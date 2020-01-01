Пентагон направляет в Ирак 750 солдат после атаки на посольство в Багдаде 1 1.01.2020, 10:14

Дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней.

Глава Пентагона Марк Эспер сообщил, что США после беспорядков у американского посольства в Ираке немедленно направят в регион 750 военнослужащих, передает nv.ua.

Как написал Эспер в своем Twitter, «дополнительные силы будут готовы к переброске в течение нескольких дней».

«Это развертывание является предупредительным действием, предпринимаемым в ответ на повышение уровня угрозы в отношении граждан США», — написал он, добавив, что речь идет о военных из 82-й воздушно-десантной дивизии.

Approximately 750 #Soldiers will deploy to the region immediately & additional forces from the IRF are prepared to deploy over the next several days. This deployment is an appropriate and precautionary action taken in response to increased threat levels against U.S. personnel... — Secretary of Defense Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) 1 января 2020 г.

Ранее сообщалось, что в столице Ирака сотни демонстрантов попытались взять штурмом посольство США в Багдаде.

По словам американского лидера Дональда Трампа, за этой атакой стоит Иран.

Позже Трамп заявил, что Иран заплатит большую цену в случае гибели американцев в Ираке.