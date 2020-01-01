Астрологический обзор: 2020 год — время переворотов и глобальных перемен 1 1.01.2020, 10:19

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Мы вступаем в совершенно новый цикл.

Если 2019 год в большей степени влиял на каждого человека в отдельности, то 2020 год будет оказывать наиболее заметное влияние на коллективное сознание и большие массы. Сейчас как никогда будет высока вероятность государственных переворотов, изменений расстановки господствующих сил во всем мире. Возможны изменения территориальных границ на политической карте, а также существенные перестройки внутри отдельных государств. Каким образом такая обстановка повлияет на жизнь каждого отдельного человека спрогнозировать сложно, однако очевидно одно: для каждого это будет время изменения привычного уклада и разрушения стереотипов. Если хотите попасть на волну и быть на ее гребне, вам нужно будет занять активную позицию в сфере общественной деятельности, рассказала interfax.by астролог Виктория Жукьян.

Далее изложим основные астрологические события года по пунктам:

Две половины года

В самом общем прогнозе год можно символически поделить на две части: первая половина обещает быть менее насыщенной и активной, чем вторая. Но это не значит, что первое полугодие нужно проводить в расслабленном режиме – в этом случае во второй половине вас ждет много стрессов и авралов. Если же вы будете планомерно и спокойно работать до июня, то нахлынувшая с июля череда событий, вызовов, задач не застанет вас врасплох, а, наоборот, предоставит простор для действий и достижения целей.

Коридоры затмений

В 2020 году будет большое количество затмений – целых шесть. Первый коридор затмений придется на январь, так что новую атмосферу года придется прочувствовать всем и сразу, но особенно сильно это касается Козерогов и Раков, а во вторую очередь Овнов и Весов. Общие рекомендации по затмениям: держите ухо востро и знайте, что все патовые или кризисные ситуации указывают на ту область жизни, где уже давно пора вносить изменения. Чем больше вы противитесь необходимому развитию и переменам, тем ощутимее будет толчок, который все же заставит вас решиться на конкретные действия. Второй коридор затмений придется на июнь-июль и станет логическим продолжением уроков, преподнесенных вам в период первого коридора. Если вы сделали грамотные выводы и начали продвижение в нужную сторону, то опасаться вам нечего, вас просто будут и дальше направлять по правильному пути. Если же урок не был пройден и понят, тогда во второй коридор у вас будет очередной шанс все переосмыслить и заняться «работой над ошибками». И третий коридор затмений очень символично приходится на декабрь, он заставит нас подвести итоги года и, при условии, что мы хотели учиться и развивались в предыдущих коридорах, предоставит нам реальные возможности для перехода на качественно новый уровень.

Сатурн в Знаке Водолея

После двухгодичного пребывания в Знаке Козерога в марте 2020 г. Сатурн перейдет в Знак Водолея. Сатурн – планета общественная, поэтому в ближайшее время после перехода – в марте и апреле – возможны кардинальные перемены в общественной жизни. Задача каждого отдельного человека, как уже отмечалось вначале, мобилизовать внутренние ресурсы и впрыгнуть в этот стремительный поезд изменений, не оставаться в стороне, вовлекаться в общественную деятельность, проявлять активную гражданскую позицию. Эти рекомендации будут особенно актуальны вплоть до августа – это тот период, когда мы наиболее сильно будем ощущать влияние нового положения Сатурна. С сентября дела начнут приобретать более спокойный характер, обстановка стабилизируется, что называется, войдет в колею. И те, кто не проспал возможности с марта по август, с осени начнут пожинать благоприятные плоды.

Ретроградная Венера

Такое случается не каждый год, а в этом с 13 мая по 25 июня Венера будет ретроградной. На этот период крайне нежелательно планировать проведение свадеб. Также знайте, что у знакомств, состоявшихся в это время катастрофически низкий шанс перерасти в серьезные отношения. Появившиеся в этот период связи будут мимолетными и ни к чему не обязывающими.

Зато это время очень благоприятно для восстановления разорванных отношений или для работы над отношениями, в которых угасла страсть либо нет взаимопонимания. Решив сблизиться заново в это время, вы точно найдете пути построить совместное будущее и вдохнете новую жизнь в былые чувства.

Ретроградный Марс

С сентября по ноябрь 2020 Марс будет ретроградным и, к тому же, будет находиться в Знаке Овна, то есть в своей родной огненной стихии, где ему ничего не помешает быть разрушительным и агрессивным. Знайте, что этот период будет характеризоваться следующим: все, к чему вы шли и стремились, будет как будто поставлено на паузу. Постарайтесь не планировать на это время заключение значимых контрактов, сдачу важных экзаменов, подписание ключевых договоров, в общем, всего того, за чем должен последовать новый этап. По той простой причине, что у вас будет очень много препятствий и задуманное все равно не удастся реализовать до тех пор, пока Марс не перестанет быть ретро. Не раздражайтесь на эту стагнацию, лучше потратьте время на дополнительную перепроверку, еще более тщательную подготовку, сбор и анализ новой информации: все это даст дополнительный толчок вашему делу сразу после завершения этого периода.

Резюме

Подводя итог общей характеристике года, нужно отметить, что мы вступаем в совершенно новый цикл не только в своей собственной жизни: нас ждут глобальные перемены во всем мире. Если же говорить о прогнозах для частной жизни, то этот год заставит каждого проработать его самую проблемную сферу (каждый точно знает, что лично его волнует больше всего). Год категорически не приветствует инфантильность, нежелание брать на себя ответственность, привычку уйти от накопившихся вопросов в свой внутренний мир и в нем замкнуться. Этот год не поймет никакого притворства, неуместного кокетства и попыток заполучить желаемое обманным путем. Нам всем будет необходимо проявить внутренний стержень, научиться говорить «нет» окружающим и самому себе, развить самодисциплину, четко разграничивать понятия «хорошо» и «плохо». Да, эти задачи нельзя назвать простыми, но если справимся – к следующему году получим лучшую версию самих себя и будем готовы к новым свершениям.