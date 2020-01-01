Еврейская община Польши ответила на скандальное заявление Путина 1.01.2020, 10:28

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На самом деле Варшава оказывала военную поддержку борьбе евреев за свою государственность.

Глава Союза еврейских общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин Михал Шудрих отреагировали на скандальное заявление президента РФ Владимира Путина об «антисемитизме» во Второй Речи Посполитой.

По словам Колодзейской-Полтын и Шудриха, Путин манипулировал докладной запиской посла Польши в Берлине Юзефа Липского, который в 1938 году якобы одобрил идею Адольфа Гитлера выслать европейских евреев в Африку.

«В последнее время президент России Владимир Путин сделал ряд возмутительных заявлений о генезе Второй мировой войны и роли в этом Польши. Для нас, евреев, особенно возмутительно манипулирование запиской польского посла в Берлине Юзефа Липского, которая была составлена после его беседы с Адольфом Гитлером в 1938 году», — цитирует заявление Rzechpospolita.

Cоюз еврейских общин добавил, что Польша поддерживала и частично сотрудничала с сионистским движением, которому Варшава тайно оказывала военную поддержку.