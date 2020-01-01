Зеленский: Давайте сегодня каждый честно ответит себе на важный вопрос 5 1.01.2020, 10:49

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Владимир Зеленский

Фото: РБК-Украина

Президент Украины в новогоднем поздравлении не стал рассказывать о «росте ВВП и падении инфляции».

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, сообщает gordonua.com.

"Обычно в новогоднем поздравлении президенты рассказывают нам о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и других очень непонятных терминах. Одним словом, убеждают, что на самом деле мы стали жить лучше, просто пока вы этого не заметили. И поэтому очень часто во время обращения президента мы выключаем звук, ждем, пока он завершит свою сказку, чтобы наконец перейти к шампанскому, бутербродам со шпротами и оливье", – сказал глава государства.

По его словам,"сегодня будет иначе".

"Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном из Черкасской области... Кто я? Бывший фотограф, защищающий страну на востоке? Бывший физик, который моет посуду в Италии? Или бывший химик, который строит высотку в Новосибирске? Донецкий врач, переехавший и открывший собственную практику? Или учитель из Луганска, который переехал, два года таксовал и в конце концов вернулся назад? Кто я?" – сказал президент.

Он заявил, что все украинцы – "такие, как есть, не идеальные и не святые, потому что просто люди, живые, со своими недостатками и "тараканами".

"Но в нашем паспорте не указано, "правильный" или "неправильный" украинец. Нет строки "патриот", "малорос", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", у которого есть права и обязанности. Так кто же мы? 73%, которые избрали президента, или 25%, которые его не воспринимают, или те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25 декабря, или те, кто – 7 января? Кто знаком 100 лет и кто познакомился в 2014-м? Те, кто сделал самый большой в мире самолет и кто ставит заглушку на ремень безопасности? Читаем [писателя Сергея] Жадана или слушаем Maruv? Смотрим "Иронию судьбы" или "Один дома"? Болеем за "Динамо" или за "Шахтер"? Или вместе за [боксеров Василия] Ломаченко и [Александра] Усика?.. Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем по субботам? Мы те, кто говорит "Я тебе кохаю" или "Я тебя люблю"?" – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "все это и есть мы".

"И как же нам таким разным жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши отличия имеют значение. А вдруг это не так? Разве нас мало объединяет? Мы одинаково гордимся великими украинцами... Мы одинаково радовались, когда наши вышли на Евро [2020], одинаково улыбаемся, когда едем по ровной дороге, одинаково радуемся рождению первенца, не важно, мальчик это или девочка. Мы счастливы, если влюблены. Хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. И кресты на могилах наших солдат как в Тернополе, так и в Кривом Роге не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши пленные и наши моряки, мы все плакали от счастья... В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении, ради будущего нашей страны. Ведь мы представляем его одинаково – это успешная, процветающая страна, где нет войны, страна, вернувшая своих людей и свои территории. Где не важно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен", – заявил он.

По словам президента, если украинцы видят будущее одинаково, это должно их объединить.

"Дорогие украинцы! В новом 2020-м году я желаю всем нам уважать друг друга, быть здоровыми, в достатке и иметь много поводов для улыбок. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения на утро. Мира всем нам! И давайте помнить, что любить Украину – значит, любить всех украинцев, в каком уголке нашей страны они бы ни находились", – сказал Зеленский.

Вместе с президентом украинцев поздравили артисты Олег Винник, Нина Матвиенко, Михаил Хома (Dzidzio), Оля Полякова, Юлия Санина, Тина Кароль, Сергей Бабкин, телеведущие Юрий Горбунов, Мария Ефросинина, Владимир Остапчук, Леся Никитюк, а также первый президент Украины Леонид Кравчук и другие.