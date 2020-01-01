закрыть
1 января 2020, среда, 12:03
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Зеленский: Давайте сегодня каждый честно ответит себе на важный вопрос

5
  • 1.01.2020, 10:49
  • 2,835
Зеленский: Давайте сегодня каждый честно ответит себе на важный вопрос
Владимир Зеленский
Фото: РБК-Украина

Президент Украины в новогоднем поздравлении не стал рассказывать о «росте ВВП и падении инфляции».

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, сообщает gordonua.com.

"Обычно в новогоднем поздравлении президенты рассказывают нам о росте ВВП, падении инфляции, имплементации, диверсификации и других очень непонятных терминах. Одним словом, убеждают, что на самом деле мы стали жить лучше, просто пока вы этого не заметили. И поэтому очень часто во время обращения президента мы выключаем звук, ждем, пока он завершит свою сказку, чтобы наконец перейти к шампанскому, бутербродам со шпротами и оливье", – сказал глава государства.

По его словам,"сегодня будет иначе".

"Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном из Черкасской области... Кто я? Бывший фотограф, защищающий страну на востоке? Бывший физик, который моет посуду в Италии? Или бывший химик, который строит высотку в Новосибирске? Донецкий врач, переехавший и открывший собственную практику? Или учитель из Луганска, который переехал, два года таксовал и в конце концов вернулся назад? Кто я?" – сказал президент.

Он заявил, что все украинцы – "такие, как есть, не идеальные и не святые, потому что просто люди, живые, со своими недостатками и "тараканами".

"Но в нашем паспорте не указано, "правильный" или "неправильный" украинец. Нет строки "патриот", "малорос", "ватник" или "бандеровец". Там написано "гражданин Украины", у которого есть права и обязанности. Так кто же мы? 73%, которые избрали президента, или 25%, которые его не воспринимают, или те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25 декабря, или те, кто – 7 января? Кто знаком 100 лет и кто познакомился в 2014-м? Те, кто сделал самый большой в мире самолет и кто ставит заглушку на ремень безопасности? Читаем [писателя Сергея] Жадана или слушаем Maruv? Смотрим "Иронию судьбы" или "Один дома"? Болеем за "Динамо" или за "Шахтер"? Или вместе за [боксеров Василия] Ломаченко и [Александра] Усика?.. Идем в воскресенье в церковь или ничего не делаем по субботам? Мы те, кто говорит "Я тебе кохаю" или "Я тебя люблю"?" – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что "все это и есть мы".

"И как же нам таким разным жить дальше вместе? Отгородиться огромным забором? Кто-то убедил нас, что наши отличия имеют значение. А вдруг это не так? Разве нас мало объединяет? Мы одинаково гордимся великими украинцами... Мы одинаково радовались, когда наши вышли на Евро [2020], одинаково улыбаемся, когда едем по ровной дороге, одинаково радуемся рождению первенца, не важно, мальчик это или девочка. Мы счастливы, если влюблены. Хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. И кресты на могилах наших солдат как в Тернополе, так и в Кривом Роге не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши пленные и наши моряки, мы все плакали от счастья... В новом году нам надо быть единой страной каждый день. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении, ради будущего нашей страны. Ведь мы представляем его одинаково – это успешная, процветающая страна, где нет войны, страна, вернувшая своих людей и свои территории. Где не важно, как называется улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, возле какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен", – заявил он.

По словам президента, если украинцы видят будущее одинаково, это должно их объединить.

"Дорогие украинцы! В новом 2020-м году я желаю всем нам уважать друг друга, быть здоровыми, в достатке и иметь много поводов для улыбок. Желаю всем хорошо отдохнуть, выспаться, не переесть и, конечно, легкого и приятного головокружения на утро. Мира всем нам! И давайте помнить, что любить Украину – значит, любить всех украинцев, в каком уголке нашей страны они бы ни находились", – сказал Зеленский.

Вместе с президентом украинцев поздравили артисты Олег Винник, Нина Матвиенко, Михаил Хома (Dzidzio), Оля Полякова, Юлия Санина, Тина Кароль, Сергей Бабкин, телеведущие Юрий Горбунов, Мария Ефросинина, Владимир Остапчук, Леся Никитюк, а также первый президент Украины Леонид Кравчук и другие.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип