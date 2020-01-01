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Пока все праздновали: что успело измениться в Беларуси

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  • 1.01.2020, 11:01
  • 3,395
Пока все праздновали: что успело измениться в Беларуси

Главные новшества, начавшие действовать с 1 января.

В 2020 году власти страны приготовили много «подарков» белорусам в виде изменений в законы, которые вступили в силу уже с 1 января. Все важные изменения — в обзоре Naviny.by.

Введена базовая ставка

С 1 января для оплаты труда бюджетников будет применяться базовая ставка — она пришла на «смену» тарифной ставке первого разряда.

Это одно из главных новшеств указа от 18 января 2019 г. № 27, который меняет оплату труда бюджетников.

Размер базовой ставки определен в размере 185 рублей.

При введении новой системы оплаты труда наниматель якобы «не должен снижать размеры зарплат, которые были установлены до изменений». При этом величина премий в расчет не принимается.

Увеличена базовая величина

Базовая величина сейчас равна уже 27 рублям — это на 1,5 рубля больше, чем прежде, до 1 января 2020 года.

К базовой величине «привязаны» различные выплаты, в том числе пособия и стипендии, а также штрафы. Поэтому с 1 января они тоже выросли.

К примеру, пошлина за выдачу нового паспорта поднялась до 27 рублей (вместо 25,5 рубля). А безбилетный проезд в городском транспорте обойдется нарушителю в сумму от 13,5 рубля до 27 рублей — раньше «вилка» была 12,75–25,5 рубля.

Повышены тарифы на ЖКУ

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги выросли на 5 долларов в эквиваленте. Это плановое повышение, при котором в расчет принимается типовая двухкомнатная квартира с тремя жильцами.

Тарифы повышаются в два этапа. С 1 января — за услуги газо-, электро- и водоснабжения, капремонта, санитарного содержания вспомогательных помещений жилого дома (суммарно на 3,9 доллара), а с 1 июня, когда заканчивается отопительный сезон, — за услуги теплоснабжения (суммарно на 1,1 доллара).

Население уже полностью оплачивает все виды услуг ЖКХ, кроме отопления и горячего водоснабжения. «Дальнейшее их повышение возможно только индексацией», — отмечают в правительстве.

Увеличен пенсионный возраст

С 1 января пенсионный возраст для мужчин составил 62 года, для женщин — 57 лет.

Каждый год власти страны увеличивают этот показатель ровно на 6 месяцев, намереваясь к 2022 году выйти на цифры 63 и 58 лет соответственно.

Вместе с пенсионным возрастом в январе вырос и минимальный страховой стаж, который нужен гражданину для получения трудовой пенсии.

Сейчас он равен уже 17,5 годам. Схема та же, что и с пенсионным возрастом: добавляя каждый год по 6 месяцев к показателю минимального страхового стажа, власти хотят довести его до 20 лет. Это должно произойти в 2025 году.

Oпять подорожали сигареты

Курить по-прежнему вредно для здоровья, а теперь еще и более накладно.

На 4 копейки подорожали сигареты «Корона» (Kalipso Slim и Kalipso Super Slim).

На 5 копеек — «Фэст» (Compact и Compact 7), Credo, Winston (XS Blue, XS Silver, XS Purple Impulse, XS Sparkling Mix, Compact Blue Impulse, Compact Purple Impulse, Compact Summer Mix, Compact Plus Blue 100's).

На 6 копеек — Minsk (CITY MS и CAPITAL MS), «Премьер» (QS и MS), «Фэст» (обычный, 7, Superslims, Superslims 7), Minsk (Сity QS и Capital QS), NZ (Black Compact и Gold Compact).

На 7 копеек — «Магнат» и «Магнат 7», «Минск» (обычный, 7, Superslims и 5 Superslims), «Премьер» и «Премьер 7», NZ (Black, Gold, Black QS, Gold QS, Black Power, Gold MS, Safari MS), Queen (Charm, Elegance, Menthol, Superslims), Matrix Blue, Portal (One, Gold, Silver), Minsk (City и Capital).

На 8 копеек — NZ (6, 8, 10, Safari и Safari 4), «Корона Стиль» и «Корона Элит».

На 10 копеек — большинство сигарет Pall Mall, LD (Club Lounge и Impulse Compact), Camel (более десяти наименований), Winston (XSlims Green Impulse, Super Slims Blue и Super Slims Silver), Monte Carlo Evo Blue, Rothmans Demi Mix, а также практически все виды сигарет Sobranie.

На 11 копеек — NZ Breeze, на 14 копеек — NZ Safari Pride, на 20 копеек — отдельные виды Monte Carlo, на 35 копеек — MAC.

Вместе с тем стоимость сигарет «Фэст МS» и «Credo MS» снизилась на 5 копеек.

Изменены пошлины и платежи в ЕАЭС

В странах ЕАЭС, куда помимо Беларуси входят Армения, Казахстан, Кыргызстан и Россия, с января 2020 года уменьшилась таможенная пошлина за перевес посылок, которые получены из-за границы.

Пошлина снизилась в два раза — до 15% с превышения стоимостной или весовой норм (но не меньше 2 евро за один килограмм веса).

Лимиты беспошлинного получения посылок в Беларуси не изменятся — 200 евро и 31 кг в месяц, при этом одна посылка не может превышать 22 евро и 10 килограммов

Кроме того, с 1 января действуют новые правила ввоза из-за границы ЕАЭС товаров, чей вес превышает 35 килограммов.

В прошлом такие товары подпадали под категорию неделимых, а таможенную пошлину нужно было платить со всей стоимости товара. С нового года понятие «неделимый товар» не применяется, а пошлина берется по ставкам 30% от стоимости, но не менее 4 евро за один килограмм с превышения лимитов по весу или стоимости. То есть сейчас выгоднее ввозить «тяжелые» товары.

Например, вы ввозите посудомоечную машину весом 36 кг и стоимостью 300 евро. По старым нормам таможенные платежи составили бы 144 евро — 36 кг х 4 евро. По новым нормам вы заплатите всего 44 евро — по 4 евро за каждый из 11 кг превышения веса.

Сейчас беспошлинные лимиты составляют 25 кг и 500 евро, но если вы пересекаете границу чаще одного раза в течение трех календарных месяцев, то лимиты снижаются до 20 кг и 300 евро.

Все подробности о нововведениях содержатся в документе Европейской экономической комиссии.

«Белпочта» ввела комиссию за платежи

С 1 января «Белпочта» берет комиссию за платежи через ЕРИП. За каждую «платежку» с вас возьмут дополнительно 60 копеек.

Речь идет об операциях, которые проводятся на почте через кассы, а не платежно-справочные терминалы.

При этом «Белпочта» ввела комиссию не за все платежи. Исключение составили платежи участников Великой Отечественной войны, платежи в бюджет, на благотворительность, за услуги ЖКУ.

Также без комиссии проводятся платежи в пользу «Белтелекома» за услуги «Телефон» и «Телефонный сервис интеллектуальной сети», а также в пользу самой «Белпочты».

Старые белорусские рубли принимает только Нацбанк

Обменивает национальную валюту образца 2000 года теперь только главный банк страны. Сделать это можно по адресу: г. Минск, ул. Толстого, 6.

Комиссию за обмен не возьмут, а старые деньги примут в Нацбанке без ограничений. С обменом можно не спешить: прежние белорусские деньги станут недействительными лишь с 1 января 2022 года.

По данным Нацбанка, из обращения еще не изъято два процента от суммы «старой» наличности и 40% от числа банкнот, которые находились в обращении на 1 июля 2016 года.

При этом на руках у белорусов все еще остается 1% банкнот крупного номинала (50 000, 100 000, 200 000 рублей), 25% «средних» банкнот (5000, 10 000 и 20 000 рублей) и 60% — мелких (100, 500 и 1000 рублей).


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