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«Бабушка увидела конструктор за 120 рублей и чуть не упала»

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  • 1.01.2020, 11:13
  • 1,854
«Бабушка увидела конструктор за 120 рублей и чуть не упала»

Сколько белорусы тратят на новогодние подарки?

Их можно спрятать под елочкой, незаметно впихнуть в сапоги или положить под подушку. Какой Новый год без подарков? Мы любим их получать и любим их дарить. Даже если возможности очень скромные, сообщает «Белсат».

Самый убыточный пункт во время подготовки к Новому году – организовать всем подарки. Самые дорогие – подарки детям.

Это подтверждает и статистика. По прошлогоднему исследованию компании Пикади.ком, белорусы готовы отдать на подготовку к Новому году чуть более 600 рублей. И новогодний стол – не самая дорогая часть.

Продавцы на рынке поделились опытом:

«Ну, вообще, конечно, покупательная способность немного снизилась в наше время. Выбирают что подешевле. Бабушки - рублей на 5. Для девочек - куклы lol, это основной вариант, для мальчиков - машинки, роботы, насекомые, чем дешевле».

«Видно, что ищут на 30-40 рублей. Это предел. Очень редко покупают игрушки дорогие, 100-150 рублей сразу бьют по кошельку».

«Здесь бабушка недавно стояла, увидела конструктор за 120 рублей и чуть не упала».

Суммы, которые тратят на подарки в регионах, от минских отличаются. Но белорусы все равно готовы радовать своих близких. Ведь это того стоит!


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