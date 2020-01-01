Самые невообразимые и чудесные новости 2019 года 1.01.2020, 11:27

Фото: NIRAV BHATT

ВВС опубликовала обзор невероятных событий.

Поздравим себя: мы пережили еще один наполненный новостями год.

Не все они были, прямо скажем, приятными, так что под занавес вспомним те, что заставили нас улыбнуться. Во многих из них главными героями были братья наши меньшие, пишет ВВС.

Крыса года

По восточному календарю 2020-й будет годом Крысы, так что нашей первой героиней стала пухлая крыска из немецкого города Бенсхайм, застрявшая в местном канализационном люке. Прибывший на помощь сотрудник организации по спасению животных сразу отметил, что у нее накопился зимний жир и так просто ее не вытащить.

Пока звали пожарных и вызволяли крысу из люка, ее мордочку, молящую о помощи, засняли прохожие. Соцсети были в восторге.

Спасенный друг

В апреле работники буровой установки, расположенной в 220 км от побережья Таиланда, заметили в воде бурого пса, отчаянно перебиравшего лапами в надежде доплыть до суши. По всей видимости, он жил на одном из рыболовных сейнеров и случайно упал в воду.

Нефтяники спасли его и нарекли Бунродом, что в переводе с тайского означает "спасенный".

Коза - в помощь

А в мае стадо коз выступило в роли спасателей Президентской библиотеки имени Рональда Рейгана. Сотрудники библиотеки, предвидя возможный лесной пожар, взяли на время стадо из 500 проголодавшихся коз, чтобы те съели все лекговоспламеняющиеся кусты, окружавшие здание.

И когда в октябре Калифорния действительно заполыхала, библиотека и ее дальновидные сотрудники могли не беспокоиться за судьбу книжек. Спасибо козам.

Как Люси пошла в школу. И как пришла

В конце августа пятилетняя Люси из Шотландии в одночасье стала медийной звездой после того, как ее мама выложила в соцсети две красноречивые фотографии: "Первый день Люси в школе - до и после". На вопрос мамы, что же она делала такого в школе, Люси пожала плечами: "Ничего особенного, мама!"

Эти фотографии затем перепечатала ведущая шотландская газета, а оттуда они уже разлетелись по миру. Ох, уж эти мамы.

Тайна кольца

Прославился и британец Эди Окоро (правда, без помощи мамы), который в течение месяца делал втайне от своей подружки фотки, на которых запечатлевал за ее спиной купленное ей обручальное кольцо.

Девушка не имела ни малейшего представления о том, что происходит, а Эди все ждал наилучшего момента для того, чтобы сделать предложение руки и сердца, и в итоге дождался. Хэппи-энд и тысячи просмотров.

Наперегонки с медузами

37-летняя британка Сара Томас вошла в историю, четырежды без остановки переплыв Ла-Манш, на что у нее ушло 54 часа и 10 минут.

Она сделала это спустя год после завершения лечения рака груди. Во время заплыва ее постоянно жалили медузы, но на решимость отважной британски это никак не повлияло.

Беговой рекорд кормящей матери

Но еще более удивительный рекорд поставила 35-летняя британская ветеринар Ясмин Парис. В январе 2019-го года она приняла участие в забеге на 268 миль (431 км) и побила рекорд на целых 12 часов.

На забег по Пеннинским горам у границы Англии и Шотландии у нее ушло 83 часа 12 минут и 23 секунды. Будучи кормящей матерью, она периодически останавливалась и откачивала грудное молоко. У нее были галлюцинации. Она спала всего три часа. И к тому же писала в это время диссертацию.

Уволился. Со скрипом

Автор рекламных текстов Джош Томпсон сразу почувствовал недоброе, как только его позвали на серьезный разговор с начальством. К тому же менеджеры настаивали, чтобы он привел с собой на эту встречу кого-то из близких для моральной поддержки - так в Новой Зеландии положено по закону, если сотруднику собираются сообщить неприятное известие.

Однако вместо того, чтобы прийти с кем-то из членов семьи, другом или, на худой конец, с любимым питомцем, Джош заказал услуги клоуна по имени Джо за 200 новозеландских долларов (117 евро), который во время этой судьбоносной встречи сидел и крутил из воздушных шариков разных животных.

Скрип в кабинете стоял неимоверный, с удовлетворением признал потом Джош. Впрочем, его все равно уволили.

Курсовая с секретом

Оригинальный подход продемонстрировала и японская студентка Эйми Хага, изучающая историю ниндзя. Она подала вместо своей курсовой работы чистый лист.

Но профессор оказался не лыком шит и догадался, что на самом деле Эйми написала сочинение с использованием техники "абуридаси" - письма невидимыми чернилами, которым пользовались ниндзя. Зачет.

Мушкетер своего времени, или 23 года спустя

Джордану Киньере было всего шесть лет, когда его отец в судебной тяжбе потерял свой кусок земли в Уганде.

Это коренным образом изменило жизнь его семьи и повлияло на выбор профессии Джордана - он стал юристом. И отвоевал через суд наследные земли своей семьи - спустя 23 года.

Приехал к славе

Таксист из Дурбана в Южной Африке 27-летний Мензи Мнгома в мае исполнил знаменитую арию Верди La donna è mobile, чтобы развлечь свою пассажирку.

Она же сняла это на телефон и выложила в соцсети. Видео посмотрели более 660 тыс. раз, а Мнгому сразу пригласили на прослушивание в Кейптаунскую оперу.

Сложил со скуки

Когда в начале 2019 года британские археологи начали изучать не известный им до этого каменный круг, то они сперва было решили, что перед ними тысячелетняя находка. Алфордский круг - как его нарекли по названию ближайшего городка Алфорд на северо-востоке Шотландии - исключительно хорошо соранился и обладал уникальной конструкцией, отмечали специалисты.

Восторги не утихали до тех пор, пока с ними не связался местный фермер и не сообщил, что эту "уникальную конструкцию" сложил он сам 20 лет назад. Просто скучно стало.

Пошутил, но непонятно

Когда южноафриканский сатирик Тревор Ноа представлял фильм "Черная пантера" на церемонии вручения премии "Оскар" в феврале, то он решил сказать несколько слов на одном из языков Южной Африки - кхоса.

"Abelungu abazi ubu ndiyaxoka," - сказал он и перевел: "В нынешние времена мы сильнее, когда мы воюем вместе, чем когда мы пытаемся сражаться поодиночке".

Но на самом-то деле эта фраза имеет совсем другой смысл и переводится как: "Белые люди не понимают, что я вру". Это была шутка, но никто из присутствовавших ее не понял.

Еще раз о крысах

В октябре этого года ученые из лаборатории Университета Ричмонда в США поделились новостью о том, что им удалось обучить 17 грызунов управлять специальным "крысомобилем", чтобы подъезжать к еде.

Выяснилось, что во время вождения у крыс (в отличие от многих автомобилистов, особенно в час пик) понижается уровень стресса. Ученые полагают, что это может быть связано с удовольствием от освоения нового навыка. Хорошо крысам, а в автомобиле - еще лучше.

Влетела в копеечку

Одна из орлиц, передвижения которой отслеживали сибирские орнитологи, потратила весь их годовой бюджет раньше времени, улетев в Иран. Дело в том, что за миграцией степных орлов следят с помощью GPS-датчика, который отсылает текстовые сообщения. Над территорией Ирана птица оказалась в международном роуминге, что нанесло тяжелый удар по бюджету орнитологов.

"Как только она вышла на связь, то началось. По семь тысяч рублей в день списывалось на ее смс. И на это уже никак не повлиять, это все уже в памяти прибора", - рассказала Би-би-си одна из участниц проекта.

Тихой сапой на Луну

В этом году самые живучие существа в мире - тихоходки или водяные медведи - попали на Луну. Как выяснилось, они были на борту израильского лунохода "Берешит", разбившегося при посадке в апреле этого года. Но руководитель миссии убежден, что они выжили.

Тихоходки могут перенести замораживание до абсолютного нуля и нагрев до 150 градусов Цельсия, сильную радиацию, отсутствие кислорода и воды, причем могут выживать так долгие годы и даже десятилетия, впадая в криптобиоз - глубокую спячку.

Чудесный пилотаж

Феноменальную посадку совершил в августе российский аэробус, вылетевший из московского аэропорта Жуковский в Симферополь. Самолет столкнулся со стаей птиц, и у него отказали двигатели.

С полными баками топлива, 224 пассажирами и семью членами экипажа на борту капитан Дамир Юсупов и второй пилот Андрей Мурзин совершили жесткую посадку на кукурузное поле. Все остались живы.

Легко!

В невероятных условиях происходило спасение повредившего ногу лыжника во французских Альпах. Его снимал со склона вертолет, лопасти которого находились в опасной близости от земли.

Неужели дырка от бублика?

10 апреля ученые впервые обнародовали фотографию черной дыры - сверхмассивного коллапсара в далекой галактике Messier 87, находящейся в скоплении Девы. Нет, это не под силу понять, особенно в новогодние праздники. Назовём ее просто - дыркой от бублика.

Но все равно, дух захватывает. Особенно, когда представишь, что висит она на расстоянии 55 млн световых лет от Земли, а ее масса в 6,5 млрд раз превышает солнечную.