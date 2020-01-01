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С новым! Ибо «старый» всем надоел

  • Виктор Горбачев
  • 1.01.2020, 11:57
С новым! Ибо «старый» всем надоел
Виктор Горбачев

Только новый в 2020 году - и никаких гвоздей.

Переключая каналы, всегда помните! Только новый в 2020 году - и никаких гвоздей.

В эту новогоднюю ночь, перед боем курантов - "оно" начнет вещать по всем каналам. Как всегда. Заливать.

"Оно" будет пытаться проникнуть в каждую квартиру, в каждую голову. Врать, лебезить, натужно улыбаться, обещать золотые горы и все для Вас - лишь бы поверили и доверили.

"Оно" будет вещать со всех экранов, с каждого канала, хрипеть, пищать и блеять. "Оно" говорит, что в эту ночь будет вас всех охранять, не пить и не кушать. Прям геройски на посту стоять и бдить. Ну, как и все эти 25 лет.

Я считаю, что это сплошная и очередная ложь. Наглая ложь и отвратительное вранье… И вообще, "оно" не только черная метка для тех, кто с ним якшается, целуется и обнимается, "оно" еще и плохая примета при просмотре.

Так что в эти минуты я буду обнимать и поздравлять близких мне людей. Вспоминать хорошим словом тех, кто по настоящему желает нового, ибо старый всем уже надоел!

Удачи нам всем, здоровья и веры. Пережили этот, переживем и следующий. Вместе. Берегите себя от "оно" и его речей! Настроение свое берегите и храните.

Попробуйте удержать от соблазна слушать "оно". Не переключайте каналы. Встречайте бой курантов без "оно"! Я и без оно знаю как и что мне делать, как жить и куда двигаться.

И Вы посмотрите, как год 2020 будет лучше, чем до того как!

Виктор Горбачев, «Фейсбук»


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